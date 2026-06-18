Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

La selección de Argentina tuvo un exitoso debut en el Mundial de Norteamérica 2026. Este martes la Albiceleste se impuso por 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi.

Claro que tras el primer gol se vio una imagen preocupante. Tras la anotación del primer tanto, la Pulga se quebró de inmediato.

Una vez finalizado el partido, Messi dio a conocer que aquello ocurrió por “una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, reconoció.

Al día siguiente, la prensa transandina dio cuenta del motivo. Jorge Messi, padre del futbolista, enfrentaba complejidades médicas.

Según trascendió en enero, Jorge Messi habría sufrido una descompensación en su domicilio y debió ser trasladado al Sanatorio Parque. La situación generó preocupación tanto en Argentina como en el entorno internacional del jugador.

En un primer momento, se habló de que podía tratarse de chequeos médicos programados, aunque su permanencia en el centro de salud despertó inquietud.

Ahora, Leo tomó la palabra para referirse a las lágrimas que soltó en el partido y la situación familiar. “La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque pues estuvieron siempre como siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más”, comentó en zona mixta.

Luego profundizó que “Sí sí, la vedad que... por la familia y más que nada por... eh... porque bueno, siempre esta ahí, siempre acompaña, y ahora estamos en un momento difícil. Se juntaron muchas cosas y obviamente también por ellos, por el grupo espectacular, que me sostiene, me hace estar feliz”.

El análisis del debut

Más adelante, Lionel Messi se refirió a su actuación contra Argelia y lo que significa para él ser goleador de los Mundiales.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque sabíamos que ellos tienen muy buenos jugadores, que son dinámicos, intensos, que si les dejábamos la pelota no podrían generar, pero creo que estuvimos bien paraditos cuando no tuvimos la pelota, tuvimos suerte de poner sacar la ventaja y manejar el partido, quizás no como lo hacemos siempre a través de la posesión, porque nos costó un poco el primer tiempo, pero bueno, el segundo cambió, es normal. Siempre los primeros partidos de una competición oficial, y más en un Mundial, son difíciles”, indicó.

“Teníamos la experiencia del último Mundial también, y se está viendo en este Mundial que nadie regala nada, que es un Mundial muy competitivo, que todas las selecciones son fuertes, que tienen su idea de trabajo, todas están bien trabajadas y todos los partidos van a ser muy igualados, muy intensos. Físicamente hay muchas selecciones fuertes y además después juegan bien, nos estudian, la verdad que es muy parejo todo”, añadió.

Luego, en referencia a su récord como goleador de los Mundiales, planteó que “es un honor estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé también que hizo hoy dos, al final es estadística y nada más, si bien es un orgullo poder competir con todos ellos”.

El próximo partido de Argentina será contra Austria el lunes 22 de junio a partir de las 13.00 horas de Chile.