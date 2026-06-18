SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Luis Díaz como factor clave: Colombia sufre para derribar a Uzbekistán en el cierre de la primera fecha del Mundial

    Siendo locales en el Estadio Azteca, el seleccionado cafetalero venció (3-1) con más de alguna dificultad al debutante elenco asiático, dirigido por el campeón del mundo Fabio Cannavaro. Con gol y asistencia, la figura del Bayern Múnich fue fundamental. James Rodríguez, opaco.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Con Luis Díaz siendo factor clave: Colombia suda para derribar a Uzbekistán.

    Se acabó la primera jornada de la fase grupal del Mundial 2026. Los 48 participantes del certamen mostraron lo que tienen. Y Colombia fue local en el Estadio Azteca. Una multitud amarilla se aglutinó en el Coloso de Santa Úrsula para presenciar el debut del combinado cafetalero, el último de Conmebol en tener acción. Ganó, sin convencer, pese a que el resultado sería holgado a fin de cuentas. Superó 3-1 a Uzbekistán, con Luis Díaz como factor.

    Pese a que fue de más a menos en las pasadas Clasificatorias, la generación de futbolistas que dispone Néstor Lorenzo (exasistente de José Pekerman en la selección) invita a soñar en realizar una actuación histórica y así superar lo realizado en Brasil 2014, donde se llegó hasta cuartos de final.

    En ese sentido, era perentorio arrancar superando al rival más débil del grupo (teóricamente). Aunque esta Copa del Mundo ha mostrado que las distancias están más cortas entre las confederaciones. Los uzbekos, con el italiano Fabio Cannavaro en la banca, eran los últimos debutantes en aparecer.

    Lo positivo para los colombianos fue encontrar un gol antes del descanso, cuando el partido no se estaba dando como se preveía. Le costó al elenco caribeño encontrar profundidad ante el planteo conservador de Uzbekistán, que defendió con tres centrales, pero se reconvertía rápidamente en una línea de cinco a la hora del retroceso. James Rodríguez, el capitán y emblema de la Colombia de Lorenzo (más no el más desequilibrante), inició cargado a la derecha, dejando a Jhon Arias por el centro. Una suerte de intercambio de posiciones.

    El cuadro sudamericano planteó un 4-3-3, con James siendo una especie de puntero derecho. En el arranque, costó que Colombia fluyera. Eso atentaba en el desempeño de Luis Díaz, quien no entraba en el circuito. De a poco, el crack del Bayern Múnich, extremo izquierdo, empezó a ser más participativo y relevante.

    En los 17′ ocurrió el primer acercamiento, con un remate desviado de Arias. Ante la escasez de profundidad, porque tampoco los laterales eran actores en ofensiva, había que probar desde afuera. Los cafetaleros movían la pelota pero faltaba sorpresa, algún cambio de ritmo para alterar la ordenada estructura uzbeka. Antes del gol, la acción más concreta sucedió en los 32′, con un remate de cruzado de Luis Díaz que dio en un poste.

    Uno de los jugadores colombianos que llegó al Mundial en mejor forma es Daniel Muñoz. El lateral derecho del Crystal Palace no estaba siendo un factor ofensivo durante el juego, sin embargo en los 40′ asomó como el mejor de los delanteros para abrir el marcador. Arremete por el centro del área, tras un gran pase de Díaz, y define de primera.

    Se suponía que la ventaja en el marcador iba a apuntalar el juego de los colombianos. Sin embargo, salió al complemento sin ritmo y con escaso brillo colectivo, ante un rival que tenía poco que ofrecer de mitad hacia arriba. Solo el arrebato de Díaz le daba algo de sazón a la delantera. Luis Javier Suárez, el centrodelantero, entró poco y nada en sintonía. ¿Y James? Opaco.

    Díaz, al rescate

    A la hora de partido, la sorpresa en Ciudad de México. Empató Uzbekistán. Abbosbek Fayzullaev colocó el 1-1 en el marcador, con un cabezazo en la línea de meta luego de un remate que dio en un poste y que también contó con la floja respuesta de Camilo Vargas. Incredulidad en la marea de hinchas colombianos que repletaron el Azteca.

    Para alivio de Lorenzo, el remezón fue breve. Gracias a Luis Díaz. La estrella de los cafetaleros devolvió la ventaja en los 65′. Robo en campo rival y un ataque rápido permitió avanzar con espacio. El ex Liverpool se perfiló para rematar de derecha y encuentra la débil respuesta del meta Yusupov. Fue como una catarsis para los colombianos.

    En el tiempo añadido, Cucho Hernández (pupilo de Manuel Pellegrini en el Betis) gana un balón contra la raya, saca un centro y apareció con libertad Jaminton Campaz, quien había reemplazado a James, para cabecear y poner el 3-1 tranquilizador.

    Pese al resultado final, la Selección Colombia no convenció del todo en su estreno. Rodríguez no anduvo cargado por la derecha, mientras que Suárez no fue factor siendo el 9. El plus es tener a un futbolista top como Díaz, que puede solucionar los problemas. Se pone líder del grupo con tres unidades, luego del empate que RD Congo le sacó a Portugal.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalColombiaUzbekistánEstadio AztecaLuis DíazJames RodríguezCopa del MundoSelección Colombia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ONU pide respeto a la soberanía de Líbano y advierte de un “repunte” en la violencia entre Israel y Hezbolá

    Cuba asegura que Raúl Castro está “plenamente de acuerdo” con las propuestas de reforma económica

    Comisión de Seguridad aprueba en general proyecto que sanciona insultos y agresiones contra funcionarios policiales

    Rusia ataca Kiev con misiles horas después que Zelensky hablara con Trump y Macron sobre el proceso de paz

    Zelensky apunta a “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania en una llamada con Trump y Macron

    Ministra de Desarrollo Social coordinará esfuerzo interinstitucional por eventual tráfico de niños haitianos

    Lo más leído

    1.
    El problema familiar que desató el llanto de Messi tras su primer gol contra Argelia: “No está bien”

    El problema familiar que desató el llanto de Messi tras su primer gol contra Argelia: “No está bien”

    2.
    La autocrítica de Néstor Lorenzo a pesar del triunfo de Colombia en el debut: “Tenemos que mejorar”

    La autocrítica de Néstor Lorenzo a pesar del triunfo de Colombia en el debut: “Tenemos que mejorar”

    3.
    Cristiano Ronaldo se defiende tras decepcionar en el debut de Portugal en el Mundial: “No nos faltó nada”

    Cristiano Ronaldo se defiende tras decepcionar en el debut de Portugal en el Mundial: “No nos faltó nada”

    4.
    Sufre Cecilio Waterman: Panamá pierde en el tiempo agregado frente a Ghana en su debut en el Mundial

    Sufre Cecilio Waterman: Panamá pierde en el tiempo agregado frente a Ghana en su debut en el Mundial

    5.
    Por burlas a Heung-Min Son: el plantel de Corea del Sur rompe su relación con la prensa en pleno Mundial

    Por burlas a Heung-Min Son: el plantel de Corea del Sur rompe su relación con la prensa en pleno Mundial

    6.
    ¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia

    ¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Comisión de Seguridad aprueba en general proyecto que sanciona insultos y agresiones contra funcionarios policiales
    Chile

    Comisión de Seguridad aprueba en general proyecto que sanciona insultos y agresiones contra funcionarios policiales

    Ministra de Desarrollo Social coordinará esfuerzo interinstitucional por eventual tráfico de niños haitianos

    El duro round en redes entre Eveleyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero

    En primera reunión con Warsh como presidente, la Fed se abre a un alza de tasas para este año y los mercados retroceden
    Negocios

    En primera reunión con Warsh como presidente, la Fed se abre a un alza de tasas para este año y los mercados retroceden

    Patricio Rojas: “El Banco Central va a tener la posibilidad de bajar la tasa de interés en 25 puntos en la última parte del año”

    El análisis del BC sobre el traspaso del alza del petróleo a la inflación

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    La autocrítica de Néstor Lorenzo a pesar del triunfo de Colombia en el debut: “Tenemos que mejorar”
    El Deportivo

    La autocrítica de Néstor Lorenzo a pesar del triunfo de Colombia en el debut: “Tenemos que mejorar”

    Con Luis Díaz como factor clave: Colombia sufre para derribar a Uzbekistán en el cierre de la primera fecha del Mundial

    Sufre Cecilio Waterman: Panamá pierde en el tiempo agregado frente a Ghana en su debut en el Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie
    Cultura y entretención

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

    Carlo Ginzburg: muere el fundador de la microhistoria que dio voz a los desclasados

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

    Cuba asegura que Raúl Castro está “plenamente de acuerdo” con las propuestas de reforma económica
    Mundo

    Cuba asegura que Raúl Castro está “plenamente de acuerdo” con las propuestas de reforma económica

    Rusia ataca Kiev con misiles horas después que Zelensky hablara con Trump y Macron sobre el proceso de paz

    Zelensky apunta a “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania en una llamada con Trump y Macron

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)