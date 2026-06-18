Con Luis Díaz como factor clave: Colombia sufre para derribar a Uzbekistán en el cierre de la primera fecha del Mundial

Se acabó la primera jornada de la fase grupal del Mundial 2026. Los 48 participantes del certamen mostraron lo que tienen. Y Colombia fue local en el Estadio Azteca. Una multitud amarilla se aglutinó en el Coloso de Santa Úrsula para presenciar el debut del combinado cafetalero, el último de Conmebol en tener acción. Ganó, sin convencer, pese a que el resultado sería holgado a fin de cuentas. Superó 3-1 a Uzbekistán, con Luis Díaz como factor.

Pese a que fue de más a menos en las pasadas Clasificatorias, la generación de futbolistas que dispone Néstor Lorenzo (exasistente de José Pekerman en la selección) invita a soñar en realizar una actuación histórica y así superar lo realizado en Brasil 2014, donde se llegó hasta cuartos de final.

En ese sentido, era perentorio arrancar superando al rival más débil del grupo (teóricamente). Aunque esta Copa del Mundo ha mostrado que las distancias están más cortas entre las confederaciones. Los uzbekos, con el italiano Fabio Cannavaro en la banca, eran los últimos debutantes en aparecer.

Lo positivo para los colombianos fue encontrar un gol antes del descanso, cuando el partido no se estaba dando como se preveía. Le costó al elenco caribeño encontrar profundidad ante el planteo conservador de Uzbekistán, que defendió con tres centrales, pero se reconvertía rápidamente en una línea de cinco a la hora del retroceso. James Rodríguez, el capitán y emblema de la Colombia de Lorenzo (más no el más desequilibrante), inició cargado a la derecha, dejando a Jhon Arias por el centro. Una suerte de intercambio de posiciones.

El cuadro sudamericano planteó un 4-3-3, con James siendo una especie de puntero derecho. En el arranque, costó que Colombia fluyera. Eso atentaba en el desempeño de Luis Díaz, quien no entraba en el circuito. De a poco, el crack del Bayern Múnich, extremo izquierdo, empezó a ser más participativo y relevante.

En los 17′ ocurrió el primer acercamiento, con un remate desviado de Arias. Ante la escasez de profundidad, porque tampoco los laterales eran actores en ofensiva, había que probar desde afuera. Los cafetaleros movían la pelota pero faltaba sorpresa, algún cambio de ritmo para alterar la ordenada estructura uzbeka. Antes del gol, la acción más concreta sucedió en los 32′, con un remate de cruzado de Luis Díaz que dio en un poste.

Uno de los jugadores colombianos que llegó al Mundial en mejor forma es Daniel Muñoz. El lateral derecho del Crystal Palace no estaba siendo un factor ofensivo durante el juego, sin embargo en los 40′ asomó como el mejor de los delanteros para abrir el marcador. Arremete por el centro del área, tras un gran pase de Díaz, y define de primera.

Se suponía que la ventaja en el marcador iba a apuntalar el juego de los colombianos. Sin embargo, salió al complemento sin ritmo y con escaso brillo colectivo, ante un rival que tenía poco que ofrecer de mitad hacia arriba. Solo el arrebato de Díaz le daba algo de sazón a la delantera. Luis Javier Suárez, el centrodelantero, entró poco y nada en sintonía. ¿Y James? Opaco.

Díaz, al rescate

A la hora de partido, la sorpresa en Ciudad de México. Empató Uzbekistán. Abbosbek Fayzullaev colocó el 1-1 en el marcador, con un cabezazo en la línea de meta luego de un remate que dio en un poste y que también contó con la floja respuesta de Camilo Vargas. Incredulidad en la marea de hinchas colombianos que repletaron el Azteca.

Para alivio de Lorenzo, el remezón fue breve. Gracias a Luis Díaz. La estrella de los cafetaleros devolvió la ventaja en los 65′. Robo en campo rival y un ataque rápido permitió avanzar con espacio. El ex Liverpool se perfiló para rematar de derecha y encuentra la débil respuesta del meta Yusupov. Fue como una catarsis para los colombianos.

En el tiempo añadido, Cucho Hernández (pupilo de Manuel Pellegrini en el Betis) gana un balón contra la raya, saca un centro y apareció con libertad Jaminton Campaz, quien había reemplazado a James, para cabecear y poner el 3-1 tranquilizador.

Pese al resultado final, la Selección Colombia no convenció del todo en su estreno. Rodríguez no anduvo cargado por la derecha, mientras que Suárez no fue factor siendo el 9. El plus es tener a un futbolista top como Díaz, que puede solucionar los problemas. Se pone líder del grupo con tres unidades, luego del empate que RD Congo le sacó a Portugal.