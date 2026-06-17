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    Cristiano Ronaldo se defiende tras decepcionar en el debut de Portugal en el Mundial: “No nos faltó nada”

    El delantero no pudo superar a la defensa de República Democrática del Congo en su primer partido en la Copa del Mundo 2026.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cristiano Ronaldo se defiende tras decepcionar en el debut de Portugal en el Mundial: “No nos faltó nada”. Zhang Chen

    Cristiano Ronaldo saca la voz. Tras el debut con empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, donde sumó críticas por su escaso aporte ofensivo, el Bicho sale al paso y asegura que el partido estuvo para cualquiera de los equipos.

    “No faltó nada, así es el fútbol. ¿Pudo haber ganado Portugal? Sí, pero también pudo haber perdido. Cualquiera de los dos equipos podía ganar. Así es el fútbol”, señaló CR7.

    Por su parte, el técnico Roberto Martínez descartó que el atacante del Al Nassr salga de la formación titular. “¿Ronaldo tomándose un descanso? ​​No nos fijamos en su edad, sino en cómo se siente", dijo.

    Cristiano Ronaldo ante la defensa de RD Congo.

    Rafael Leao, en tanto, lamentó el resultado. “Teníamos el control del partido, empezamos con mucha fuerza y ​​marcamos pronto. Luego, a medida que avanzaba el partido, quizás ansiosos por marcar un segundo gol, perdimos el control", apuntó.

    “Es alarmante, obviamente, porque cometimos un error en una situación de juego muy importante y crucial para ellos, ya que tienen jugadores muy fuertes en esa posición. Como dije, necesitamos recargar energías, descansar y concentrarnos en el próximo partido”, profundizó.

    Joao Cancelo, por otro lado, le dio méritos a RD Congo. “Es un Mundial y todos los equipos aquí son muy talentosos. Vimos el partido de España contra Cabo Verde, que también partía como favorito y terminó empatando. Ahora tenemos que mantener los pies en la tierra, seguir trabajando como lo hemos estado haciendo, porque, como dije, tenemos una fuerza superior allá arriba con nosotros, que es Diogo Jota, y tenemos que luchar por nosotros mismos y por él”, señaló.

    “Creo que en la segunda parte necesitábamos generar más ocasiones, mantener la posesión del balón y abrir los espacios que necesitábamos. El equipo se precipitó en algunas jugadas, lo que derivó en peligrosos contraataques de la República Democrática del Congo. Felicitaciones a Congo, porque jugaron un buen partido. Éramos los favoritos, pero así es el fútbol y hoy en día no hay rivales fáciles. Creo que fue un partido atípico. Necesitamos tener más calidad con el balón y crear más oportunidades de gol”, complementó.

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