“La gran pregunta seguirá siendo si debería jugar”: Portugal carga contra Cristiano Ronaldo tras su desilusionante debut

Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes apuntados tras el empate de Portugal ante República Democrática del Congo.

Portugal se sumó a otras de las selecciones favoritas que completaron un decepcionante estreno en el Mundial 2026. El combinado luso, liderado por Cristiano Ronaldo, apenas rescató un empate ante República Democrática del Congo.

Además del resultado poco esperado, el juego del conjunto ibérico terminó por colmar la paciencia de la prensa local. CNN Portugal fue tajante tras el encuentro: “Más playa, menos fútbol: el desastre del partido inaugural de Portugal”, tituló en su comentario sobre un encuentro que fue catalogado como “un debut para el olvido”.

“El sueño empieza mal (…) Del debut de Portugal en este Mundial de 2026, podemos sacar poco más de una actuación muy floja de la selección”, complementó el medio.

El análisis de CNN también incluyó duras críticas contra Cristiano Ronaldo: “Los jugadores que propiciaron el gol de Portugal fueron de los pocos que intentaron luchar contra el auténtico letargo de un equipo que necesita hacer lo contrario si de verdad cree que tiene alguna posibilidad de lograr algo interesante en este Mundial”, indicó.

“Conceição entró en el descanso y probablemente fue el mejor jugador de la segunda parte, pero su actuación no fue suficiente para conseguir el gol de la victoria, en parte debido a la falta de puntería, especialmente de Cristiano Ronaldo, que falló la que probablemente fue la mejor oportunidad …) La gran pregunta para esta selección nacional es, y seguirá siendo, la misma: ¿Debería jugar Cristiano Ronaldo o no? El partido del miércoles demostró que este debate cobra cada vez más relevancia“, detalló.

Los dardos a Cristiano Ronaldo

Diario de Noticias se sumó a los cuestionamientos: “Portugal ha tenido un estreno frustrante y solo ha logrado un empate contra Congo en el Mundial”, tituló en su comentario. “Con una actuación preocupante, la selección nacional disputó un partido sin inspiración, lastrada por los nervios y la marcación congoleña, y solo logró conseguir un punto”, añadió.

El citado medio luso también analizó de mala manera el desempeño de su capitán: “A pesar de tener mayor posesión y control territorial, Portugal nunca logró transformar ese dominio en una verdadera sucesión de oportunidades. Cristiano Ronaldo pasó largos periodos aislado entre los centrales rivales y tuvo pocas ocasiones para participar en el juego, especialmente dentro del área, donde el equipo rara vez logró encontrarlo”.

Mais Futebol se sumó a las críticas: “Lo cual nos lleva a otro problema. Cristiano es Cristiano, y Portugal tiene una deuda con él que jamás podrá saldar. Pero este Ronaldo no es el mismo que hace diez años. Ni siquiera el mismo que hace cinco. Durante toda la primera mitad, probablemente solo tocó el balón unas cinco veces”, indicó.