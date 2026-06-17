Otra sorpresa Mundial: Cristiano Ronaldo y Portugal decepcionan ante RD Congo

Portugal se une a las decepciones de este Mundial 2026. Pese a dominar desde un comienzo a República Democrática del Congo y abrir temprano la cuenta en Houston, los lusos carecieron de la ambición suficiente y cedieron un empate 1-1 que abre el destino del Grupo K de la competición.

Partido en el que los lusos descifraron muy temprano el acertijo que intentó plantear la escuadra africana. La riqueza de plantel permitió a los europeos adueñarse de la pelota, con volantes bien abiertos y un 4-1-4-1 con Cristiano Ronaldo como único delantero, los ibéricos consiguieron la amplitud de campo suficiente para abrir espacios.

De esa manera, no demoró en encontrar la fórmula para dar el primer golpe. A los 6 minutos, el preciso centro ejecutado desde la izquierda por Pedro Neto encontró la cabeza de Joao Neves en el punto penal, para que el mediocampista del Paris Saint-Germain abriera la cuenta.

Sin embargo, la conquista bajó la intensidad de los favoritos, quienes tuvieron con insistencia la pelota (tuvieron cerca de un 80% de posesión en la primera parte), pero carecieron de la iniciativa y profundidad para aproximarse a la segunda conquista.

Al otro lado, los Leopardos tampoco fueron más ambiciosos en la presión alta, cedieron ante la desidia de los lusitanos e intentaron ocupar los pocos espacios que dejaba su rival. Pese a ello, se las ingeniaron para inquietar a los portugueses.

A los 11 minutos, el adelantamiento de Yoane Wissa le permitió un remate cruzado que se fue por muy poco junto a uno de los palos de Diogo Costa. Siempre, antes del cuarto de hora, fue el bético Cédric Bakambu quien volvió a avisar para los congoleños.

Pese a ello, daba la impresión de que cada vez que los europeos apuraban el paso podían hacer daño. Así ocurrió a los 18 minutos, después de que el disparo de Bruno Fernandes se fuera muy ajustado tras el rebote del golero Lionel M’Pasi ante una definición de Nuno Mendes.

Después de la media hora, con el duelo congelado en la majadera tenencia lusitana, República Democrática del Congo dobló la apuesta. El primer aviso fue un disparo de Kayembe que dio en un defensa y llegó blando a las manos de Diogo Costa. Finalmente, en el tiempo agregado de la primera parte, el cabezazo de Wissa permitió el empate de los africanos.

Poco más

La sorpresa de A Seleçao se extendió hasta el tiempo complementario. El pupilo de Manuel Pellegrini Bakambu volvió a perdonar en la portería de los lusitanos, mientras que la definición de chilena de Joao Cancelo (con pase de pecho de Joao Neves) fue desestimada por posición de adelanto.

En la jugada siguiente, el mismo delantero congoleño del Betis apretó en la salida y su remate en el travesaño fue anulado por presunta falta del delantero en el momento de ganar la posición para el disparo.

Entonces, comenzó el despilfarro de un desaparecido Cristiano Ronaldo. El Bicho falló vistosamente un par de veces, claras opciones de sellar la victoria. A los 68’, remató de manera defectuosa un centro atrás de Francisco Conceiçao y, cinco minutos más tarde, no pudo darle dirección al remate con el mismo habilitador.

En los minutos finales fue más de lo mismo. Los tímidos intentos de los ibéricos no bastaron y los Leopardos, incluso, pudieron llevarse algo más en la apertura del Grupo K que completan Colombia y Uzbekistán.