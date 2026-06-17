Caos en la selección de Portugal: alarma climática en Palm Beach obliga a CR7 a retirarse y trastoca planes del equipo

La selección de Portugal, una de las favoritas para ganar el Mundial 2026, acumula problemas en la previa de su estreno por el torneo. La jornada del lunes concentrado en Florida, al sureste de Estados Unido, vivió una serie de complicaciones que cambiaron en gran medida la organización del equipo.

Una situación que ya había puesto a prueba a la seguridad que rodea a los lusos en la concentración. La arena de Palm Beach se convirtió en el escenario de un pequeño contratiempo logístico que obligó a la selección portuguesa a modificar sus aviones.

En horas de la mañana, los primeros miembros de la delegación portuguesa comenzaron a salir del hotel donde establecieron su centro de operaciones. El objetivo de los futbolistas era disfrutar de la playa privada. Sin embargo, la gran cantidad de bañistas en zona contigua a la propiedad activó de inmediato las alarmas entre el numeroso contingente de seguridad.

La presencia de los atletas internacionales generó un gran revuelo en la playa, que suele estar abarrotada los fines de semana, lo que obligó a la intervención de agentes y oficiales de enlace. Preocupados por la proximidad física del público y la imposibilidad de garantizar una burbuja impenetrable en una playa abierta, el equipo de seguridad expresó su inquietud y aconsejó a los deportistas que se retiraran.

Los jugadores acataron la orden y regresaron momentáneamente al interior del hotel. Pero tal como publicó el periódico A Bola el atractivo del mar fue más fuerte. Poco después, la escena se repitió con aún más audacia: Joao Félix y Pedro Neto volvieron al ataque, esta vez acompañados por Rúben Dias, Samu Costa, Bernardo Silva, Cancelo y otros que también bajaron a la playa.

Una situación que, en muchos sentidos, desafió los consejos de las autoridades, bañándose en las aguas de Florida. La idea inicial del personal incluía incluso realizar una sesión de acondicionamiento físico en la arena, aprovechando el entorno.

Sin embargo, dada la situación y las advertencias, estos ejercicios debieron trasladarse a la piscina. Incluso el entrenador Roberto Martínez bajó a la playa para supervisar la situación, mientras que la mayor parte del equipo seguía los planos establecidos dentro del hotel en la sesión del domingo.

Más problemas

No fue la única complicación para Cristiano Ronaldo y compañía. Una intensa tormenta eléctrica que azotó Palm Beach obligó al equipo a modificar drásticamente sus planes antes del primer duelo en la justa deportiva, programado para el miércoles ante República Democrática del Congo, a las 13:00 horas de Chile.

La delegación lusa, que arribó a Estados Unidos el viernes, había completado apenas una sesión formal antes de que el clima adverso alterara su cronograma, situación que trastocó todos los planes de la delegación.

“La amenaza de tormenta obligó a la Selección Nacional a seguir el protocolo de seguridad impuesto por las autoridades locales”, explicó la Federación Portuguesa de Fútbol en su sitio web oficial, todo para justificar la cancelación del entrenamiento vespertino del domingo.

Después de evacuar la carpa instalada junto al campo, periodistas y personal fueron enviados a sus vehículos como medida de precaución. En tanto, la selección se trasladó al Gardens North County District Park y luego se resguardó siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.