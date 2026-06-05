“Un equipo que fracasó estrepitosamente”: en Portugal abordan amistoso contra Chile antes del Mundial 2026

En Portugal advierten sobre el momento de la Roja antes del amistoso. FOTO: Photosport.

La Roja tiene un gran desafío después de unas Eliminatorias Sudamericanas para el olvido. Los dirigidos de Nicolás Córdova se miden a la selección de Portugal, uno de los favoritos para ganar el título en la Copa del Mundo 2026, al menos en los pronósticos.

Compromiso que ha sido tomado con notables contrastes entre uno y otro rival. Para Chile representa su apretón más fuerte en el interregno de un nuevo ciclo para conseguir regresar a un Mundial después de la última participación en Brasil 2014.

Para los ibéricos, en tanto, el amistoso que se juega el sábado 6 en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras en el Distrito de la capital Lisboa (13:45 horas de Chile) representa la valiosa ocasión que tiene el técnico Roberto Martínez de ver a su equipo ante un adversario sudamericano, similar a lo que debiera mostrar Colombia en la cita norteamericana.

Precisamente, esa es la forma como lo ha tomado la prensa lusitana, la que de alguna manera ha quitado mérito a los galones del equipo de Córdova, respecto de los cafetaleros.

“El partido contra Chile servirá principalmente como una oportunidad para que Martínez prepare al equipo para el duelo sudamericano contra Colombia en el Mundial de 2026, que promete ser el rival más difícil para la selección portuguesa durante la fase de grupos”, advierte el Diario de Noticias de Portugal.

Lo cierto es que el amistoso servirá a los ibéricos para despejar muchas dudas de cara a la Copa del Mundo. Al margen de las ausencias, el entrenador tendrá la opción de dar rodaje a la mayoría de su plantel, tal como ocurre con la gran figura Cristiano Ronaldo.

“Muchos de los jugadores llegarán al Estadio Nacional tras dos semanas sin competir, y entre ellos se encuentra el capitán Cristiano Ronaldo, que tiene mucho que añadir a su internacionalidad número 227 y a su intento de alcanzar los 144 goles con la selección nacional, en la casi ‘sagrada’ búsqueda de los 1.000 goles en su carrera”, advierte Diario de Noticias.

La imagen de Chile

Claro que la prensa lusa ya tiene una imagen clara de la Roja. Y es que los europeos todavía tienen muy fresco el recuerdo del único duelo oficial que protagonizaron ambos rivales en la historia del fútbol.

“Portugal se enfrentará de nuevo a Chile el sábado, esta vez en un partido amistoso, casi una década después de que los sudamericanos eliminaran a la selección portuguesa de la final de la Copa Confederaciones, en la que fue la última edición de esa competición”, advirtió el medio Noticias ao Minuto.

Más frontal fue la crítica de otros medios, los que no dudaron en advertir sobre el pésimo momento de la selección chilena que aterriza en el continente europeo.

“Un partido amistoso que debería ayudar al seleccionador Roberto Martínez a disipar algunas dudas, contra una selección chilena ‘avergonzada’ por su peor campaña histórica en la fase de clasificación sudamericana”, aseguró Diario de Noticias.

Asimismo, agregó que la Seleçao das Quinas “recibe a un equipo chileno que fracasó estrepitosamente en su intento de clasificarse para el próximo Mundial, terminando último con solo 11 puntos, con dos victorias, cinco empates y 11 derrotas”.