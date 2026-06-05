CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Un equipo que fracasó estrepitosamente”: en Portugal abordan amistoso contra Chile antes del Mundial 2026

    La prensa lusitana advierte sobre la importancia que tiene el partido para uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo, contra una selección “avergonzada”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    En Portugal advierten sobre el momento de la Roja antes del amistoso. FOTO: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La Roja tiene un gran desafío después de unas Eliminatorias Sudamericanas para el olvido. Los dirigidos de Nicolás Córdova se miden a la selección de Portugal, uno de los favoritos para ganar el título en la Copa del Mundo 2026, al menos en los pronósticos.

    Compromiso que ha sido tomado con notables contrastes entre uno y otro rival. Para Chile representa su apretón más fuerte en el interregno de un nuevo ciclo para conseguir regresar a un Mundial después de la última participación en Brasil 2014.

    Para los ibéricos, en tanto, el amistoso que se juega el sábado 6 en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras en el Distrito de la capital Lisboa (13:45 horas de Chile) representa la valiosa ocasión que tiene el técnico Roberto Martínez de ver a su equipo ante un adversario sudamericano, similar a lo que debiera mostrar Colombia en la cita norteamericana.

    Precisamente, esa es la forma como lo ha tomado la prensa lusitana, la que de alguna manera ha quitado mérito a los galones del equipo de Córdova, respecto de los cafetaleros.

    “El partido contra Chile servirá principalmente como una oportunidad para que Martínez prepare al equipo para el duelo sudamericano contra Colombia en el Mundial de 2026, que promete ser el rival más difícil para la selección portuguesa durante la fase de grupos”, advierte el Diario de Noticias de Portugal.

    Lo cierto es que el amistoso servirá a los ibéricos para despejar muchas dudas de cara a la Copa del Mundo. Al margen de las ausencias, el entrenador tendrá la opción de dar rodaje a la mayoría de su plantel, tal como ocurre con la gran figura Cristiano Ronaldo.

    “Muchos de los jugadores llegarán al Estadio Nacional tras dos semanas sin competir, y entre ellos se encuentra el capitán Cristiano Ronaldo, que tiene mucho que añadir a su internacionalidad número 227 y a su intento de alcanzar los 144 goles con la selección nacional, en la casi ‘sagrada’ búsqueda de los 1.000 goles en su carrera”, advierte Diario de Noticias.

    La imagen de Chile

    Claro que la prensa lusa ya tiene una imagen clara de la Roja. Y es que los europeos todavía tienen muy fresco el recuerdo del único duelo oficial que protagonizaron ambos rivales en la historia del fútbol.

    “Portugal se enfrentará de nuevo a Chile el sábado, esta vez en un partido amistoso, casi una década después de que los sudamericanos eliminaran a la selección portuguesa de la final de la Copa Confederaciones, en la que fue la última edición de esa competición”, advirtió el medio Noticias ao Minuto.

    Más frontal fue la crítica de otros medios, los que no dudaron en advertir sobre el pésimo momento de la selección chilena que aterriza en el continente europeo.

    “Un partido amistoso que debería ayudar al seleccionador Roberto Martínez a disipar algunas dudas, contra una selección chilena ‘avergonzada’ por su peor campaña histórica en la fase de clasificación sudamericana”, aseguró Diario de Noticias.

    Asimismo, agregó que la Seleçao das Quinas “recibe a un equipo chileno que fracasó estrepitosamente en su intento de clasificarse para el próximo Mundial, terminando último con solo 11 puntos, con dos victorias, cinco empates y 11 derrotas”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de ChileSelección de PortugalCristiano Ronaldo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    “Yo le pediría que modere el lenguaje”: alcaldesa San Martín cuestiona dichos de ministro Quiroz sobre comunas “más ricas”

    Mercado laboral de EE.UU. da señales de fortaleza y crea muchos más empleos de los esperados en mayo

    Víctor Pérez (UDI): “Si no fuera por Alvarado, la UDI sería aún menos relevante”

    OpenAI acepta someterse a revisión del gobierno de EE.UU. antes de lanzar sus modelos de inteligencia artificial

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    Lo más leído

    1.
    La calculadora de los grandes sufre: qué necesitan Colo Colo, la U y la UC para clasificar en la Copa de la Liga

    La calculadora de los grandes sufre: qué necesitan Colo Colo, la U y la UC para clasificar en la Copa de la Liga

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Investigan circunstancias en que carabinero falleció mientras se encontraba de servicio en sector rural de Victoria
    Chile

    Investigan circunstancias en que carabinero falleció mientras se encontraba de servicio en sector rural de Victoria

    “Yo le pediría que modere el lenguaje”: alcaldesa San Martín cuestiona dichos de ministro Quiroz sobre comunas “más ricas”

    Víctor Pérez (UDI): “Si no fuera por Alvarado, la UDI sería aún menos relevante”

    Mercado laboral de EE.UU. da señales de fortaleza y crea muchos más empleos de los esperados en mayo
    Negocios

    Mercado laboral de EE.UU. da señales de fortaleza y crea muchos más empleos de los esperados en mayo

    OpenAI acepta someterse a revisión del gobierno de EE.UU. antes de lanzar sus modelos de inteligencia artificial

    Mosa declara exitosa la OPA y se queda con el 72% de Blanco y Negro

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto
    Tendencias

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    Cuándo llega el primer sistema frontal del invierno que afectará a Santiago y la RM

    La FIFA da a conocer los cambios que tendrá la ceremonia de los himnos en el Mundial de Norteamérica 2026
    El Deportivo

    La FIFA da a conocer los cambios que tendrá la ceremonia de los himnos en el Mundial de Norteamérica 2026

    Quién es Guéla Doué, el hombre que le amargó la fiesta a Francia y a su hermano Désiré antes del Mundial

    La calculadora de los grandes sufre: qué necesitan Colo Colo, la U y la UC para clasificar en la Copa de la Liga

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    Carcuro, uniformes de colegio y la Revuelta: Los Tres en cinco shows memorables

    Angelo Pierattini en el Nescafé de las Artes: una celebración eléctrica del milagro de la vida

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump
    Mundo

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    La ONU alerta del “deterioro de las condiciones humanitarias” en Cuba ante el refuerzo del bloqueo de Estados Unidos

    EE.UU. rechaza “cualquier intento de derrocar” a Paz y anuncia un refuerzo de la ayuda de emergencia para Bolivia

    186 años de bodas chilenas en fotografías
    Paula

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco