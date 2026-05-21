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    Su primer título en Arabia, previo al Mundial: Cristiano Ronaldo anota un doblete y se consagra con el Al Nassr

    El portugués marcó dos goles en la victoria sobre el Damac y ganó la Saudi Pro League, su primer trofeo desde que llegó a Medio Oriente y el 37 de su carrera. La coronación llega justo antes del inicio de la Copa del Mundo, su gran anhelo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Cristiano Ronaldo anotó un doblete y consiguió su primer título en Arabia Saudita. Foto: @AlNassrFC.

    Tras casi cuatro temporadas, se acabó la espera. Cristiano Ronaldo levantó su primer título desde que llegó a Arabia Saudita. El portugués anotó un doblete en la victoria del Al Nassr sobre el Damac, por 4-1, que selló su coronación en la Saudi Pro League.

    El delantero luso se emocionó y entró en llanto tras alcanzar el trofeo número 37 de su carrera, en un festejo que le había sido esquivo desde su mediática llegada a Medio Oriente.

    Justamente, el título vino después de dos grandes decepciones del Al Nassr. El club perdió la final de la Champions 2 de Asia ante el Gamba Osaka e igualó agónicamente con el Al Hilal tras un grosero error de su portero, en un resultado que frenó la coronación en la liga en la última jugada el encuentro.

    No obstante, la consagración llegó de todas maneras. Al equipo dirigido por Jorge Jesús le bastaba con empatar de local para asegurar el título. Un contundente 4-1, con doblete de Cristiano Ronaldo incluido, terminó sellando su undécima liga de la historia.

    Previo al Mundial

    El triunfo del Al Hilal obligó al Al Nassr a sumar ante un rival que algo tenía que decir. El Damac se jugaba su permanencia en la primera división árabe, aunque terminaría descendiendo.

    El conjunto del portugués inició de mejor manera, imponiendo sus condiciones. Tras varias paradas del portero Kewin, vino el primer gol del partido. Sadio Mané conectó un tiro de esquina de Joao Félix, en el 33′.

    Kingsley Coman, en el 51′, estiró la ventaja y desató la euforia. Sin embargo, el penal de Simakan se transformó en el descuento de Sylla (57′) y estropeó la tranquilidad. Pero ahí apareció Cristiano Ronaldo con un doblete.

    El portugués anotó en un tiro libre al borde de la parte lateral del área (62′). Después, capturó un rebote en el área para anotar el cuarto (80′) y el gol número 974 de su carrera. A esa altura, todo estaba sentenciado.

    Así, Ronaldo consiguió el título 37 de su carrera, el primero en Arabia Saudita en tres temporadas y media. La FIFA no le reconoce la Copa de Campeones de Clubes Árabes de 2023, un certamen de carácter amistoso, que era el único que había logrado alzar desde que llegó a Medio Oriente.

    Además, se trata de su primer título a nivel de clubes desde 2021, cuando ganó la Coppa Italia con la Juventus. Este llega justo antes del Mundial de 2026, la última oportunidad que tendrá el portugués para alcanzar su gran anhelo.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalArabia SauditaSaudi Pro LeagueCristiano RonaldoAl NassrSelección de PortugalMundialMundial 2026

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