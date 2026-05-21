PDI abre sumario tras denuncia por agresión sexual contra funcionario de Maule

Una denuncia por agresión sexual fue interpuesta por una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) contra un miembro de la misma institución en la Región del Maule.

Los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó realizar una investigación, a cargo del Departamento de Asuntos Internos de la institución policial.

Dentro de la PDI se instruyó un sumario administrativo para esclarecer los hechos, y el funcionario denunciado fue suspendido de sus funciones .