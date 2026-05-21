SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Rondas y capacitaciones preventivas: seremi de Seguridad RM anuncia medidas tras baleo de estudiante en La Granja

    Estas instancias tienen como objetivo “fortalecer la seguridad interna y prevenir nuevos focos de violencia en las comunidades educativas de la Región Metropolitana y el resto del país” tras el incidente quedó a niña baleada.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Juan Barrientes, anuncio el despliegue de una serie de medidas preventivas y de resguardo tras un hecho de violencia ocurrido en las inmediaciones del Colegio Saint Christian College, ubicado en la comuna de La Granja, el pasado miércoles.

    El incidente, protagonizado por terceros adultos al exterior del establecimiento educacional, culminó con una estudiante de sexto básico herida por un impacto de bala.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la autoridad, el hecho se originó a partir de una discusión entre apoderados. Una mujer encapuchada extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que lesionó a la menor en un pie, la que fue trasladada de urgencia al Hospital Padre Hurtado, donde actualmente se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

    Según detallo Barrientos, por instrucción de la cartera de Seguridad, se solicitó formalmente a Carabineros incrementar las rondas preventivas y reforzar la presencia policial tanto en el establecimiento como en sus alrededores.

    Asimismo, el seremi de Seguridad confirmó un acuerdo colaborativo del Ministerio de Seguridad junto al Ministerio de Educación y Carabineros de Chile para implementar capacitaciones preventivas focalizadas.

    Estas instancias tienen como objetivo “fortalecer la seguridad interna y prevenir nuevos focos de violencia en las comunidades educativas de la Región Metropolitana y el resto del país”.

    En ese sentido, Barrientos enfatizó en los proyectos ingresados por el Ejecutivo al Congreso en cuanto esta materia. Por un lado, la iniciativa que busca agravar las penas legales para quienes cometan delitos al interior de establecimientos educacionales y, por otro lado, el proyecto de Escuelas Protegidas que incorpora herramientas preventivas adicionales.

    Barrientos enfatizó que los recintos escolares deben consolidarse como “espacios seguros, protegidos y libres de violencia”.

    Lee también:

    Más sobre:Región MetropolitanaLa GranjaMinisterio de SeguridadSeremi de SeguridadSaint Christian CollegeCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exposición a una sustancia no identificada deja tres muertos y complica a casi 20 socorristas en Nuevo México

    Ministro Mas y sobreestimación de producción en Codelco: “Lo ocurrido es inaceptable”

    FNE da luz verde a Toesca para compra de Primus

    Rodrigo Paz anuncia cambios de gabinete y crea Consejo Económico y Social en medio de protestas en Bolivia

    Alvarado adelanta que planificarán “segunda fase” del gobierno en consejo de gabinete en Cerro Castillo

    Papa León XIV llama a fortalecer el diálogo ante un mundo que “busca la paz con las armas”

    Lo más leído

    1.
    Con cinco trasplantes renales simultáneos: Programa Nacional de Donación Renal Cruzada marcará nuevo hito en Chile

    Con cinco trasplantes renales simultáneos: Programa Nacional de Donación Renal Cruzada marcará nuevo hito en Chile

    2.
    “Profanador de tumbas” cumplirá condena en libertad por vandalizar mausoleo de Allende y ultrajar cadáveres

    “Profanador de tumbas” cumplirá condena en libertad por vandalizar mausoleo de Allende y ultrajar cadáveres

    3.
    Nueve personas detenidas deja operativo enfocado en desarticular clan familiar que defraudó al fisco con casi $800 millones

    Nueve personas detenidas deja operativo enfocado en desarticular clan familiar que defraudó al fisco con casi $800 millones

    4.
    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    Gobierno de Chile envía ayuda humanitaria a Bolivia por falta de insumos tras semanas de protestas y huelgas

    5.
    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos enviaban pacientes a su centro

    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos enviaban pacientes a su centro

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    El calendario de partidos por la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Barcelona por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 21 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rondas y capacitaciones preventivas: seremi de Seguridad RM anuncia medidas tras baleo de estudiante en La Granja
    Chile

    Rondas y capacitaciones preventivas: seremi de Seguridad RM anuncia medidas tras baleo de estudiante en La Granja

    Alvarado adelanta que planificarán “segunda fase” del gobierno en consejo de gabinete en Cerro Castillo

    Prisión preventiva para imputado por homicidio de empresario en Quinta Normal

    Ministro Mas y sobreestimación de producción en Codelco: “Lo ocurrido es inaceptable”
    Negocios

    Ministro Mas y sobreestimación de producción en Codelco: “Lo ocurrido es inaceptable”

    FNE da luz verde a Toesca para compra de Primus

    AIE advierte que mercado petrolero podría entrar en “zona roja” por conflicto en Medio Oriente

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos
    Tendencias

    Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo y cuándo se convierte en un problema, según expertos

    Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Su primer título en Arabia, previo al Mundial: Cristiano Ronaldo anota un doblete y se consagra con el Al Nassr
    El Deportivo

    Su primer título en Arabia, previo al Mundial: Cristiano Ronaldo anota un doblete y se consagra con el Al Nassr

    Con el retorno de Manuel Neuer a los 40 años: Alemania da a conocer su nómina para la Copa del Mundo

    Con dardo a la Conmebol y burla a La Serena: el video de Coquimbo para festejar su paso a octavos de final de Libertadores

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile
    Tecnología

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa
    Cultura y entretención

    “¡Aquí se fregaron!“: la audaz decisión de Carlos Condell que definió la insólita victoria en Punta Gruesa

    La tesis de abogado de Arturo Prat (y dónde leerla)

    Emotiva, sólida y teatral: la memorable noche de Candelabro en La Cúpula

    Exposición a una sustancia no identificada deja tres muertos y complica a casi 20 socorristas en Nuevo México
    Mundo

    Exposición a una sustancia no identificada deja tres muertos y complica a casi 20 socorristas en Nuevo México

    Rodrigo Paz anuncia cambios de gabinete y crea Consejo Económico y Social en medio de protestas en Bolivia

    Papa León XIV llama a fortalecer el diálogo ante un mundo que “busca la paz con las armas”

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes
    Paula

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate