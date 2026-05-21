Rondas y capacitaciones preventivas: seremi de Seguridad RM anuncia medidas tras baleo de estudiante en La Granja

El seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Juan Barrientes, anuncio el despliegue de una serie de medidas preventivas y de resguardo tras un hecho de violencia ocurrido en las inmediaciones del Colegio Saint Christian College, ubicado en la comuna de La Granja, el pasado miércoles.

El incidente, protagonizado por terceros adultos al exterior del establecimiento educacional, culminó con una estudiante de sexto básico herida por un impacto de bala.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la autoridad, el hecho se originó a partir de una discusión entre apoderados. Una mujer encapuchada extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que lesionó a la menor en un pie, la que fue trasladada de urgencia al Hospital Padre Hurtado, donde actualmente se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

Según detallo Barrientos, por instrucción de la cartera de Seguridad, se solicitó formalmente a Carabineros incrementar las rondas preventivas y reforzar la presencia policial tanto en el establecimiento como en sus alrededores.

Asimismo, el seremi de Seguridad confirmó un acuerdo colaborativo del Ministerio de Seguridad junto al Ministerio de Educación y Carabineros de Chile para implementar capacitaciones preventivas focalizadas.

Estas instancias tienen como objetivo “fortalecer la seguridad interna y prevenir nuevos focos de violencia en las comunidades educativas de la Región Metropolitana y el resto del país”.

En ese sentido, Barrientos enfatizó en los proyectos ingresados por el Ejecutivo al Congreso en cuanto esta materia. Por un lado, la iniciativa que busca agravar las penas legales para quienes cometan delitos al interior de establecimientos educacionales y, por otro lado, el proyecto de Escuelas Protegidas que incorpora herramientas preventivas adicionales.

Barrientos enfatizó que los recintos escolares deben consolidarse como “espacios seguros, protegidos y libres de violencia”.