Exposición a una sustancia no identificada deja tres muertos y complica a casi 20 socorristas en Nuevo México

Tras la exposición a una sustancia no identificada en la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos, tres personas fallecieron y el equipo de socorristas que ingresaron al domicilio se encuentran en cuarentena.

Durante la mañana del pasado 20 de mayo, la Policía Estatal de Nuevo México (NMSP) acudió a un llamado para asistir con lo que inicialmente se creía que era una sobredosis dentro de un domicilio en el pueblo de Mountainair. Allí, encontraron a cuatro individuos en estado inconsciente. A la fecha, tres de ellos perdieron la vida.

Al entrar en el domicilio, 18 miembros de los equipos de emergencia fueron expuestos a la sustancia desconocida, y comenzaron a experimentar síntomas como mareos y náuseas. Fueron trasladados al Hospital Universidad de Nuevo México, donde se encuentran bajo cuarentena y monitoreo. Dos de ellos están actualmente en estado grave, según consignó la NMSP.

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La Policía Estatal se encuentra desarrollando una investigación activa y en curso, además de que los equipos de bomberos HazMat (materiales peligrosos, según las siglas en inglés) de Albuquerque están trabajando para identificar el elemento que desencadenó las tres muertes. Hasta ahora, según reportaron, “investigadores creen que la sustancia puede ser transmitida mediante contacto y no creen que sea aereotransportada”.

Desde NMSP solicitan a las personas evitar el área, aunque descartan que haya riesgos para el público. Señalan que el sector afectado se limita a la residencia, por lo que hay un perímetro de seguridad.