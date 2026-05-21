Maldivas confirma hallazgo de todos los turistas italianos fallecidos en expedición de buceo

Ya fueron localizados todos los cuerpos de los cinco buzos italianos que perdieron la vida el pasado 14 de mayo en una fatal expedición de buceo en Maldivas.

Los turistas europeos fallecieron intentando explorar cuevas submarinas en el atolón de Vaau, que tenían una profundidad de al menos 50 metros. El primero de ellos en ser encontrado, durante la parte temprana del proceso de búsqueda, fue el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

La recuperación de los cuatro buzos restantes

Durante la operación de alto riesgo para ubicar a los difuntos italianos, perdió la vida el sargento M oha m ed Ma hdi, buzo de rescate de las Maldi vas . Desde el Ministerio de Turismo y Aviación Civil del país asiático, señalaron que continuarán honrando la memoria del uniformado, “cuyo sacrificio en el curso de esta operación no será olvidado”.

Sargento Mohamed Mahudhee Imagen de @MMuizzu en X

Además de integrar a la Fuerza Nacional de Defensa del país, el Servicio Policial y la Guardia Costera, el proceso de recuperación contó con la colaboración internacional de la ONG Divers Alert Network.

Así, tras seis días desde el fallecimiento de los buzos europeos, la cartera de Turismo confirmó el hallazgo de los cuerpos de Giorgia Sommacal, Monica Montefalcone, Federico Gualteri y Muriel Oddenino.

Desde la secretaría de Estado maldiva extendieron sus condolencias a las familias de los difuntos, y señalaron que continúan trabajando con representantes de Italia para llevar a cabo las diligencias pertinentes con cuidado y respeto.