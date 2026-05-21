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    Decretan prisión preventiva para carabinero por apremios ilegítimos tras hecho ocurrido en Doñihue

    Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado en que dos carabineros agredieron al conductor de un vehículo y a su copiloto. Los funcionarios luego redactaron un parte policial con información falsa en que los acusaban de atentar contra carabineros y conducir bajo influencia del alcohol.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Juzgado de Garantía de Rancagua.

    El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó prisión preventiva para un funcionario de Carabineros por un hecho ocurrido en noviembre de 2025 en que dos efectivos policiales, en el marco de un procedimiento, golpearon al conductor y copiloto de un vehículo y dispararon al aire sin justificación.

    Más tarde, como indica el tribunal “elaboraron un parte policial con información falsa en que atribuyeron al conductor los delitos de atentado contra carabineros y conducción bajo la influencia del alcohol”.

    La jueza Loreto Salas ordenó que el imputado ingrese al Centro Transitorio de Detención de Pudahuel por peligro de fuga y fijó la audiencia para el próximo jueves 28 de mayo en que discutirán sobre una eventual fianza.

    Al uniformado se le acusa por los delitos de; apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y disparos injustificados en la vía pública.

    Asimismo, al llevar a cabo la detención y registro en el domicilio del funcionario encontraron dos pistolas de fogueo modificadas y aptas para el disparo, por lo que también le imputan el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

    Mientras tanto, el segundo carabinero implicado también enfrenta cargos por su responsabilidad en los delitos apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público.

    Sin embargo, en su caso, la Fiscalía pidió al tribunal las medidas de arraigo nacional y prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas, lo que fue aceptado por la magistrada.

    El tribunal además determinó un plazo de 70 días para la investigación de estos hechos.

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    Más sobre:CarabinerosJuzgado de Garantía de RancaguaDoñihueRancagua

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