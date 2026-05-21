Emiliano Martínez tenía motivos suficientes para celebrar. El Aston Villa había vencido al Friburgo, en la final de la Europa League, y el transandino conseguía su primer título a nivel de clubes en el Viejo Continente.

Sin embargo, terminó preocupado. Al término del duelo acusó una dolencia que podría complicarlo en días decisivos: la cuenta regresiva para el Mundial está en pleno desarrollo. El arquero es fundamental para Argentina, que defiende el título que consiguió hace cuatro años en Qatar. Sin ir más lejos, en la final de ese torneo realizó una intervención que adquirió carácter de heroica.

“Cada vez que agarraba la pelota, se me iba para el otro lado”: la lesión de Dibu Martínez que alerta a Argentina

El golero reveló el problema una vez que concluyó el duelo. “Me rompí el dedo en la entrada en calor. Para mí, no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida”, sostuvo a la transmisión de ESPN.

Luego, profundizó respecto de la sensación que experimentó. “Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota, se me iba para el otro lado, pero, bueno, son cosas que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa, puntualizó.

Dibu Martínez, en otro duelo por el Aston Villa.

El cuerpo técnico de la selección transandina activó inmediatamente los contactos con los integrantes del staff del club inglés. Según reveló TyC Sports, las primeras versiones fueron tranquilizadoras respecto de la condición en que el portero llegará a la máxima justa del fútbol mundial.

De todas formas, el propio arquero intentó llevar una señal de tranquilidad. “Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial”, explicó, respecto de sus prioridades inmediatas, dando por hecho que llegará recuperado al evento máximo. Argentina debutará el 16 de junio, ante Argelia.

Orgullo

Martínez disputó todo el encuentro y, como suele su característica en las definiciones, realizó tapadas fundamentales para los villanos. "“Cada vez que juego y defiendo el arco de Aston Villa lo hago con orgullo”, declaró.

También tuvo elogios para su entrenador. “A (Unai) Emery lo quiero mucho. Lo conozco hace muchos años, desde el Arsenal. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos”, expresó.