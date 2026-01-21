La provocativa reacción de Kylian Mbappé cuando le mencionan al Dibu Martínez en un partido del Real Madrid. Foto: @realmadrid

Kylian Mbappe y Emiliano Martínez tienen una relación particular. Desde la final del Mundial de Qatar 2022, ambos han tenido una serie de intercambios. Ese día, Argentina se consagró como campeón. Sin embargo, en el 3-3 que se dio en los 120 minutos, el delantero que hoy milita en el Real Madrid anotó todos los goles de Francia.

En las celebraciones transadinas en Buenos Aires, el guardameta se burló de Mbappé con un muñeco con máscara y gestos obscenos.

Desde entonces, la rivalidad entre ambos fue creciendo mediáticamente. Por eso, en España intentaron distraer al ariete recordando al Dibu. En el triunfo del Real Madrid por 2-0 ante el Levante, el arquero Mathew Ryan se acercó a Mbappé para intentar desconcertarlo. “¿Te crees el Dibu?”, le consultó el galo.

“Se cree el Dibu”, dijo el defensor uruguayo Alan Matturro al llegar al lugar. Sin embargo, la respuesta de Mbappé fue lo más llamativo. “¿El Dibu? Yo le he metido mucho al Dibu", lanzó.

Finalmente, el ex PSG abrió la cuenta a los 58 minutos, con ese penal. Luego, Raúl Asencio puso el 2-0 definitivo a los 65′. El intercambio de Mbappé con sus rivales fue captado por las cámaras de Movistar+.