    La llamativa celebración con la que Jude Bellingham responde a sus críticos en el Real Madrid

    El volante fue el encargado de cerrar la goleada por 6-1 de los merengues sobre Monaco por la Champions League.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Los últimos días no han estado muy tranquilos en el Real Madrid. La temprana eliminación en la Copa del Rey y la caída en la Supercopa española contra el Barcelona revolvieron los ánimos de los hinchas.

    En medio de todo esto, una imagen en la que se mostraba al futbolista inglés en un entrenamiento con el rostro serio generó una multitud de comentarios de los fanáticos, en los que se apuntaba que esto se debía a salidas nocturnas con consumo de alcohol.

    Pero lejos de sucumbir ante esto, el volante inglés aprovechó la oportunidad para salir al paso de la mejor manera. Lo hizo en el cierre de la goleada por 6-1 contra Monaco por la Champions League.

    En la celebración, hizo el gesto con sus manos de estar bebiendo como una forma de enfrentar a sus críticos.

    Tras el duelo, fue el propio Bellingham quien explicó el festejo. “¿Mi celebración? Mucha gente dice muchas cosas. Cualquiera puede ponerse delante de una cámara y decir lo que sea, y la gente se lo cree. Ante eso puedes llorar o puedes disfrutarlo. La celebración fue una broma para los aficionados. Yo sé lo que pasa en mi vida, lo que doy por el fútbol. El ruido de fuera no me importa. Pero ha sido solo una broma”, comentó.

    También apuntó a un sector de la hinchada que lo pifió durante el encuentro. “Siempre he dicho que los aficionados trabajan toda la semana, pagan para venir aquí y tienen derecho a hacer lo que quieran”.

    Claro que la “broma” continuó más adelante en las redes sociales del jugador. Allí publicó una fotografía del momento en el que aparece haciendo el gesto de beber con la expresión “Cheers”, expresión inglesa equivalente a un “salud” al momento de brindar.

    El análisis de Álvaro Arbeloa

    El técnico Álvaro Arbeloa evaluó el desempeño de sus jugadores en la goleada, destacando el desempeño de Vinicius Junior. “Lo que decía es lo que hemos visto hoy, cuando está feliz es el más desequilibrante, le necesitamos, estoy muy feliz por él y se lo merece, su abrazo es un abrazo al madridismo, el abrazo de sus compañeros y el apoyo del Bernabéu. En momentos complicados le hemos mostrado su apoyo, ha sido una noche redonda para él y para todo el Bernabéu. Le he dicho lo mismo que he dicho aquí, que le necesito feliz y que disfrute, y que tiene toda mi apoyo y que tiene casi la obligación de sacar todo el fútbol que tiene”, señaló.

    Esto es una victoria de los jugadores, es de los chicos, las medallas son para ellos y para el público del Bernabéu. Si queremos ganar cosas les necesitamos”, indicó.

