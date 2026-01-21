Al igual que Felipe Loyola: el otro chileno que deja el Independiente de Gustavo Quinteros y se embarca rumbo a Europa

Hace algunos meses, Independiente de Avellaneda era el equipo de los chilenos en Argentina, con Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames. Los tres pasaron por buenos momentos bajo el mando de Julio Vaccari, pero el entrenador renunció a su cargo en septiembre del año pasado debido a una serie de malos resultados deportivos.

Gustavo Quinteros, un viejo conocido en Chile, llegó para hacerse cargo de la banca del Rojo, lo que ha generado movimientos en el club argentino. Uno de los más destacados es la salida de Felipe Loyola al Pisa de Italia por US$8 millones.

Por otro lado, todo indica que Cabral continuará en el club trasandino por la siguiente temporada, ya que el extécnico de Colo Colo lo tiene bien considerado. “Tiene muchas condiciones técnicas, es un asistidor. Le gusta más buscar dar el pase. Vamos a trabajar mucho con él para que pueda agregarle llegada al área y tener más posibilidades de definición", comentó Quinteros en diálogo con ESPN.

A diferencia del volante ofensivo, la prensa argentina indica que Pablo Galdames no entra en los planes del adiestrador, por lo que este habría llegado a un acuerdo, pagando una suma al club, para terminar de forma prematura su vínculo contractual con el Rey de Copas.

Incluso, el volante ya tiene equipo y seguirá el mismo rumbo que Loyola: se irá a Europa. Galdames dejará Sudamérica para partir rumbo a España, donde se unirá al Burgos CF.

El nuevo club de Galdames en Europa

Pablo Galdames no es llamado a la Roja desde 2022. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Los medios trasandinos cuentan que el exVélez ya tiene todo hecho con el Burgos, conjunto de la segunda división española, hasta junio de 2027. El chileno está pronto a viajar a su nuevo equipo para pasar el reconocimiento médico y unirse a los entrenamientos.

El Burgos ronda séptimo en la B española, con 35 puntos, por lo que el equipo busca potenciarse en el mercado de mitad de temporada para mejorar su nivel y subir posiciones en la tabla.

Galdames cierra con esto su paso por el país vecino con 33 encuentros disputados con la camiseta de Independiente. El exUnión Española volverá al fútbol europeo por una segunda experiencia, donde ya tuvo pasos por el Genoa y Cremonese.