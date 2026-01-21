SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Al igual que Felipe Loyola: el otro chileno que deja el Independiente de Gustavo Quinteros y se embarca rumbo a Europa

    El mediocampista no está dentro de los planes del DT, por lo que sale del club para volver a Europa.

    Por 
    Diego Donoso
    El volante chileno deja a Independiente para volver a Europa.

    Hace algunos meses, Independiente de Avellaneda era el equipo de los chilenos en Argentina, con Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames. Los tres pasaron por buenos momentos bajo el mando de Julio Vaccari, pero el entrenador renunció a su cargo en septiembre del año pasado debido a una serie de malos resultados deportivos.

    Gustavo Quinteros, un viejo conocido en Chile, llegó para hacerse cargo de la banca del Rojo, lo que ha generado movimientos en el club argentino. Uno de los más destacados es la salida de Felipe Loyola al Pisa de Italia por US$8 millones.

    Por otro lado, todo indica que Cabral continuará en el club trasandino por la siguiente temporada, ya que el extécnico de Colo Colo lo tiene bien considerado. “Tiene muchas condiciones técnicas, es un asistidor. Le gusta más buscar dar el pase. Vamos a trabajar mucho con él para que pueda agregarle llegada al área y tener más posibilidades de definición", comentó Quinteros en diálogo con ESPN.

    A diferencia del volante ofensivo, la prensa argentina indica que Pablo Galdames no entra en los planes del adiestrador, por lo que este habría llegado a un acuerdo, pagando una suma al club, para terminar de forma prematura su vínculo contractual con el Rey de Copas.

    Incluso, el volante ya tiene equipo y seguirá el mismo rumbo que Loyola: se irá a Europa. Galdames dejará Sudamérica para partir rumbo a España, donde se unirá al Burgos CF.

    El nuevo club de Galdames en Europa

    Pablo Galdames no es llamado a la Roja desde 2022. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Los medios trasandinos cuentan que el exVélez ya tiene todo hecho con el Burgos, conjunto de la segunda división española, hasta junio de 2027. El chileno está pronto a viajar a su nuevo equipo para pasar el reconocimiento médico y unirse a los entrenamientos.

    El Burgos ronda séptimo en la B española, con 35 puntos, por lo que el equipo busca potenciarse en el mercado de mitad de temporada para mejorar su nivel y subir posiciones en la tabla.

    Galdames cierra con esto su paso por el país vecino con 33 encuentros disputados con la camiseta de Independiente. El exUnión Española volverá al fútbol europeo por una segunda experiencia, donde ya tuvo pasos por el Genoa y Cremonese.

    Más sobre:independienteArgentinaEspañaBurgosLoyolaCabralQuinteros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Cordero confirma detención de otro sujeto acusado de iniciar incendio: portaba un bidón de combustible y fósforos

    Hoffmann (UDI) admite que quería a Matthei en el equipo económico de Kast: “Me habría encantado verla a ella (en el gabinete)”

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Kast entrega sus reflexiones sobre el periodo en que gobernará Chile y reitera que su gabinete no obedece a presiones políticas

    Lo más leído

    1.
    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

    2.
    “Colo Colo es muy grande para estas pequeñeces”: ídolos del Cacique ningunean a Juan Martín Lucero por su fichaje en la U

    “Colo Colo es muy grande para estas pequeñeces”: ídolos del Cacique ningunean a Juan Martín Lucero por su fichaje en la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    Cordero confirma detención de sujeto acusado de iniciar incendio: se le incautaron un bidón de combustible y fósforos

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast
    Negocios

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Australis demanda a Isidoro Quiroga y exige indemnización de $414 mil millones

    Proyecto eólico de la francesa EDF por más de US$ 600 millones obtiene la aprobación ambiental

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país
    Tendencias

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”
    El Deportivo

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    La llamativa celebración con la que Jude Bellingham responde a sus críticos en el Real Madrid

    Al igual que Felipe Loyola: el otro chileno que deja el Independiente de Gustavo Quinteros y se embarca rumbo a Europa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE
    Mundo

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar