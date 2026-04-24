En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini se mide contra el Real Madrid en la liga española
El conjunto verdiblanco espera seguir dando muestras de su repunte y así consolidarse en la zona de copas internacionales.
Minuto a minuto
Real Betis 0-1 Real Madrid
(45+6′) ¡Fin del primer tiempo! El Real Madrid se impone por 0-1 en su visita al Real Betis.
(17′) ¡Gol del Real Madrid! Vinícius Júnior aprovecha un mal rebote del arquero del Betis, quien llegó forzado a un tiro arrastrado, para abrir el marcador.
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Real Betis y Real Madrid.
¡Equipos en la cancha! El partido comenzará en instantes.
El Real Betis de Manuel Pellegrini tiene un complicado desafío. Los verdiblancos se miden contra el Real Madrid en el encuentro válido por la 32° fecha del torneo hispano.
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