Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

El economista y exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, realizó fuertes críticas a al proyecto de Megarreforma que anunció esta semana el gobierno y que contempla, entre muchas otras iniciativas, el recorte del impuesto de primera categoría.

En su condición de panelista en el programa El Primer Café, de radio Cooperativa, el encargado de la billetera fiscal del gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet dijo que las medidas “más populares” dentro del paquete son aquellas que él encuentra más negativas; y que aquellas más impopulares, como la rebaja del impuesto a las empresas, “son más conversables”.

Una de las medidas cuestionadas por el economista es la exención al IVA en pañales, medicamentos y construcción, la cual fue acordada con el Partido de la Gente (PDG) para asegurar sus votos en el Congreso.

“Durante mis seis años como ministro del Presidente Lagos jamás acepté una exención del IVA porque eso es veneno. Sabes dónde comienzas y no sabes dónde terminas”, dijo.

10 Julio 2024 Entrevista a Nicolas Eyzaguirre, economista ex Ministro de Hacienda. Foto: Andres Perez Andres Perez

Otra de las “medidas populares” que el exministro critica se encuentra la exención de pago del impuesto a la vivienda para mayores de 65, lo que a su juicio “no tiene presentación”.

“¿Ustedes creen que Chile es el único país donde los adultos mayores muchas veces tienen un bien raíz que se ha valorizado y que ya no tienen ingresos? Eso sucede en todas partes del mundo y en todas partes se han buscado soluciones de mercado”, dijo.

Como alternativa, Eyzaguirre propuso la hipoteca reversa, donde “un banco te comienza a comprar el bien raíz y con eso tú tienes liquidez de más para tus últimos años de vida”.

Baja al impuesto corporativo

Aunque se mostró abierto a conversar en materia de rebaja al impuesto corporativo, advirtió al mismo tiempo que esa acción no asegura un mayor incremento en la actividad.

En esa línea, citó un estudio reciente sobre países desarrollados el cual concluye que las bajas del impuesto corporativo durante los últimos 20 años “tuvieron cero impacto sobre el crecimiento”.