La crítica mirada de Andrea Repetto al proyecto del gobierno: “Es altamente riesgoso para las finanzas”, hay que “desechar” la invariabilidad

Directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica cuestionó los cálculos de ingresos y pidió mirar las advertencias del FMI

“En pocas palabras, es un proyecto altamente riesgoso para las finanzas públicas que tiene un conjunto de medidas que hay que descartar sí o sí y que además agrega cosas que no son tributarias y que también se ven problemáticas”.

Así, con estas palabras, la economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, mostró sus aprensiones con la megarreforma o proyecto de Reconstrucción Nacional que presentó esta semana el gobierno.

En conversación con T13 Radio, la PhD en Economía del MIT recordó las últimas observaciones del Fondo Monetario Internacional que hizo sobre Chile, especialmente en materia del cálculo de los ingresos fiscales, un problema que el país arrastra hace un par de años y que es materia de controversia entre las nuevas autoridades económicas y las del gobierno de Boric.

“(El FMI le dice a Chile) ojo con las sobreestimaciones de los ingresos fiscales. Lo que está haciendo el gobierno con este proyecto es hacerse leso con el Fondo Monetario. Está reduciendo la recaudación de una manera muy importante a través de un conjunto muy amplio de medidas”, advirtió la economista.

En esa línea, Repetto cuestionó el argumento del gobierno de que las cifras de crecimiento terminarán cubrir esa menor recaudación derivada fundamentalmente de la rebaja del impuesto corporativo.

“Sabemos que la recaudación no se recupera, ni siquiera con crecimiento. Entonces después le meten un montón de cosas a esa juguera que se llama la invariabilidad tributaria y cuántas cosas (más), y de ahí como que lo tratan como si fuera más reducción de impuestos, sin (ver un) problema recaudatorio, y con eso supuestamente se recupera lo que falta”, dijo la experta.

Repetto calificó como “hiper riesgoso” el cálculo que hace el gobierno con lo que se espera de esta combinación de medidas en las cuentas fiscales.

“Yo creo que eso está sobreestimado, pero aún si estuviera bien estimado, tiene un margen de error que es muy grande”, advirtió.

Repetto, a continuación, recordó que las estimaciones del gobierno tienen base en la Comisión Marfán (oficialmente “Comité de Expertos Sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial”), instancia de la que ella también formó parte. Dijo que esa comisión usó “un número” para ilustrar cómo impacta el recorte del impuesto de primera categoría, “pero dice ahí ‘esto es riesgoso, esto tiene un margen: el costo podría ser el mismo, pero la ganancia es la mitad”, que es lo que advierte el FMI.

Repetto dijo que los gobiernos han errado más de una vez con el cálculo de los ingresos para financiar programas sociales de relevancia, citando como ejemplos el financiamiento de la gratuidad en la educación, la PGU y la expansión de ese beneficio: “Sabemos lo que va a gastar y nos equivocamos enormemente, siempre va del mismo lado, en cómo lo vamos a recuperar esos recursos”.

Al abordar la otra cara del anuncio del gobierno, los recortes de gastos, Repetto aseguró que eso tampoco alcanza. “ Tienes que financiar la reforma y tienes que financiar los puntos de déficit fiscal que se vienen: once puntos del PIB de aquí al 2031 es solo déficit estructural según el Fondo Monetario”.

Desechar la invariabilidad tributaria

La académica UC fue incluso más allá y sugirió derechamente “desechar” la invariabilidad tributaria. “Sí, completamente”. Argumentó que esa medida tributaria “teóricamente” está pensada para grandes proyectos que se deben financiar por muchos años y que son irreversibles. “Una vez que metiste la plata, no hay cómo recuperarla, no hay cómo llevar este proyecto y llevárselo a otro lado”, explicó.

Sin embargo, a continuación, recordó que las medidas del gobierno consideran la invariabilidad para aquellos proyectos de inversión que parten de los US$ 50 millones, “que es poquita plata”.

“Deja amarrado a la tasa tributaria del minuto que se firme por 25 años este contrato. Cuando uno da invariabilidad lo da a una tasa más alta que la que tienen todos los demás”, explicó.

Andrea Repetto afirmó que los proyectos de inversión “chicos” no alcanzan para compensar esa invariabilidad y además “amarras a los seis próximos gobiernos a que no puedan subir las tasas de impuestos”.