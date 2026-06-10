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    “No lo podemos aceptar”: Quiroz notifica que reajuste del sector público será solo por inflación este año y la Anef responde

    “Nos llama la atención que una autoridad, particularmente el ministro de Hacienda (...), lo plantee como una imposición y no sea respetando la historia de una negociación de carácter ramal que en el Estado se da desde 1990", criticó el presidente de la Anef, José Pérez.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Valparaiso, 3 de junio 2026 el ministro de Hacienda Jorge Quiroz en la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Partido Nacional Libertario anunció la semana pasada que le daría el apoyo al proyecto de aumento de la deuda pública en US$6.200 millones para 2026 que envió el gobierno al Congreso. Si bien en un principio la colectividad que lidera Johannes Kaiser criticó la propuesta del Ejecutivo, luego de reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cambió su postura y entregó su respaldo a la iniciativa que se tramita actualmente en la Cámara de Diputados.

    “Hemos decidido por esta única vez y excepcionalmente apoyar la salida a buscar estos recursos, pero no de manera gratis, no de manera fácil: se ha llegado a un compromiso con el ministro Quiroz sobre el congelamiento de cualquier reajuste del sector público más allá del reajuste por IPC hasta que no se cumpla la meta de ahorros fiscales”, sostuvo el diputado e integrante de la comisión de Hacienda, Pier Karlezi.

    Con dicho acuerdo, en la práctica, se estaría anticipando parte del debate asociado a la negociación que todos los años, en noviembre, realiza el gobierno con la mesa del sector público que representa a 16 organizaciones de trabajadores públicos.

    Si bien esa fue la declaración del partido libertario, no se sabía si el acuerdo era entendido así tal cual por el Ejecutivo. Eso hasta esta semana, puesto que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lo salió a respaldar públicamente.

    “Me parece que el Partido Nacional Libertario está en lo correcto”, dijo a los periodistas el titular de las finanzas públicas este lunes.

    Primero, valoró el hecho de que ese partido apoye el proyecto de ley, “porque se trata sencillamente de dar una autorización para el endeudamiento, para poder financiar un Presupuesto que se aprobó, pero que no tenía financiamiento”.

    Y acto seguido, dio a entender que este año el reajuste de las remuneraciones del sector público sería solo por IPC. “Lo que está solicitando el Partido Nacional Libertario, me parece que dada la situación actual, (...) es que a los funcionarios públicos les corresponde un reajuste (solo) por IPC, como a la gran mayoría de los chilenos”, indicó Quiroz, para luego agregar: “Me parece que es un planteamiento que es perfectamente atendible”.

    La crítica de los empleados fiscales

    El reajuste del sector público involucra a 16 organizaciones de trabajadores del Estado. La principal de ellas, por el número de trabajadores que representa es la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), la que salió a responder las declaraciones del ministro Quiroz.

    “Nos llama la atención que una autoridad, particularmente el ministro de Hacienda con quien no hemos conversado, lo plantee como una imposición y no sea respetando la historia de una negociación de carácter ramal que en el Estado se da desde 1990 y eso nosotros no lo podemos aceptar”, aseguró el presidente de la Anef, José Pérez, quien criticó que anunciarlo públicamente, “es desconocer el diálogo social, que es parte del ejercicio democrático que tenemos en nuestro país, en particular en nuestro sector”.

    Para el dirigente, que el aumento sea solo por IPC “es una mala señal, porque un alza solo por IPC no es un avance, es un congelamiento salarial”.

    Pero ya el reajuste del sector público para este año, otorgado por la administración Boric, fue de un incremento nominal total de 3,4%, que correspondió solo al alza inflacionaria en el período de referencia, que fue noviembre de 2024-noviembre de 2025.

    El alza se estructuró en dos etapas: una primera del 2% aplicada retroactivamente desde diciembre de 2025 y una segunda de 1,4%, que acaba de entrar en vigencia este 1 de junio de 2026.

    En todo caso, si bien la mayoría de las asociaciones sindicales apoyaron esa propuesta del año pasado, la Anef se restó.

    Más sobre:Reajuste del sector públicoAnefJorge Quiroz

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