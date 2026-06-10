Ministro Campos asegura que se encontró “con un déficit de $50 mil millones” en el Ministerio de Agricultura

Este miércoles se llevó a cabo el ya tradicional Seminario de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que contó con la presencia del ministro de Agricultura, Jaime Campos.

En esta instancia, la autoridad de gobierno abordó diversas problemáticas que enfrenta la agricultura del país, pero también los problemas políticos que ha tenido el nuevo gobierno para instalarse.

En este sentido, el ministro Campos aseguró que a su llegada a Agricultura se encontró “con un déficit de $50 mil millones, dinero que estaba contemplado en la Ley de Presupuestos del año 2025 y que ahora no está. Obviamente que eso a uno lo complica”.

“Me restringe quizás la posibilidad de actuar en muchos ámbitos en los cuales a algunos les gustaría desarrollarse. Pero es la realidad, ¿saco algo con seguirme quejando? Por supuesto que no, porque eso ya no conduce a nada. Pero a partir de esa realidad, habrá que ir ajustando la suerte para que la maquinita pueda continuar su operación", dijo.

18.03.2026 Jaime Campos Ministro de agricultura Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Fomento forestal y proyectos hídricos

Paralelo a la diversificación de cultivos, el ministro Campos hizo hincapié en la necesidad de trabajar en una nueva ley de fomento forestal. Este trabajo se le ha encomendado a un “grupo de tareas” encabezado por Fernando Raga.

“De acuerdo con las informaciones que se me han presentado durante unos 60 días más le vamos a dar a conocer al Presidente de la República una propuesta concreta sobre el particular”, aseguró .

“Ya no se trata simplemente de reeditar el artículo 701 de su época. Las posibilidades que tenemos con esta actividad obviamente son enormes”, añadió.

Cosecha de Arandanos , Osorno Fotografía: PROCHILE, Felipe Cantillana, Fundación Imagen de Chile (FICH). - Con Copyright , Derechos Parciales CC BY- NC-ND- Creative Commons - Felipe Cantillana

De forma similar hizo énfasis en la distribución de recursos hídricos, afirmando que a su juicio el problema de fondo está en la “Ley de Fomento al Riego, en circunstancias que hay un problema previo en la disponibilidad del recurso”.

La respuesta a este problema, afirma, puede ser el embalse, tratamiento de aguas servidas, napas subterráneas, entre otras, dependiendo de la zona. Ante los problemas de caja fiscal, el ministro evalúa que se debe avanzar por medio de concesiones.

“Eso significa que todos los actores involucrados que se van a ver beneficiados por ello van a tener que pagar por el uso de ese recurso, porque el agua es un recurso escaso”, dijo.

Además, el ministro recalcó la necesidad de pensar los proyectos como multipropósito, ya que “no se sustentan exclusivamente con la actividad agrícola. Tenemos que subir al carro a otras actividades económicas productivas llámese minería, industria, consumo humano”.

Foto: archivo / agricultor trabaja en un cultivo de arroz que se retrasó por una inundación tras días de fuertes lluvias.

Diversificar destinos y cultivos

Con el ánimo de “seguir trabajando juntos”, el jefe de cartera hizo un llamado a los productores de remolacha y cerezas, dos plantaciones que se han visto afectadas durante el año, a diversificar sus cultivos y sus destinos de exportación.

“A los cereceros, ¿qué es lo que se les dice?: diversificación de los destinos. No tienen otra solución u otra respuesta. A los remolacheros, ¿qué se les dice?: desgraciadamente van a tener que pasar a otro cultivo".

De forma similar, aseguró que se encuentra en búsqueda de ajustar el sistema normativo del sector vinícola, “a fin de que puedan tener otras alternativas de producción “.