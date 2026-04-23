Álvaro García en picada contra Megarreforma: “Es regresivo, puramente ideológico (...) Se fortalece la inestabilidad social”

El exministro de Economía y Energía, Álvaro García, criticó duramente la megarreforma del gobierno anunciada esta semana por el gobierno, especialmente por el impacto que va a tener en las cuentas fiscales.

El economista dijo que el informe financiero del proyecto estrella del gobierno (denominado Reconstrucción Nacional) confirma que la reducción del impuesto de primera categoría sin compensación reduce los ingresos fiscales y aumenta el déficit, que es al final del día en lo que la mayoría de los expertos quieren que no ocurra.

“Se aumenta el déficit fiscal con supuestos bastante optimistas respecto de los incrementos (esperados) en el ingreso fiscal que va a producir este proyecto”, comentó García en radio Cooperativa.

“A todas luces, a mi juicio, un proyecto que no resuelve el tema fiscal que el país tiene y que es excesivamente optimista a la luz de toda la experiencia nacional e internacional respecto del efecto que va a tener en el crecimiento”, reforzó en su análisis.

García, no obstante, recordó que durante el gobierno de Gabriel Boric también quisieron avanzar en una reducción de impuestos a las grandes empresas, pero que se habían pensando en medidas compensatorias como reducciones en algunas exenciones tributarias, de aumento en el impuesto a la ganancia de capital.

El exbiministro de Energía y Economía, Álvaro García recordó a Pinochet con proyecto de Kast. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“En la discusión tributaria que ocurrió alrededor de eso hubo varias propuestas adicionales, algunas que eran bastante consensuales en los distintos sectores políticos, como era disminuir los beneficios que hoy tiene el diésel”, relató el ex ministro, agregando también la disminución de los beneficios de la renta presunta.

Gasto fiscal

En relación a las iniciativas de recorte de gasto que ha impulsado el Ministerio de Hacienda para mejorar la caja fiscal, el exministro de Economía reconoció que es necesario mejorar el nivel de gasto y que en la última década todos los gobiernos lo han intentado, pero que es muy difícil de hacer.

“La grandísima mayoría del gasto fiscal está estipulado en leyes que tienen que ser transformadas para reducir el gasto, los márgenes de reducción son muy muy pequeño. Por supuesto hay que buscarlos, pero junto con eso hay que atender también problemas que crecen en Chile”, dijo García, apuntando específicamente al costo de la salud y al aumento de la PGU.

“No hay mucho espacio para tener una reducción neta del gasto fiscal. Hay cosas que se pueden eficientar y otras cosas que van a incrementar el nivel de gasto”, agregó.

Impuestos, inestabilidad y Pinochet

Al entrar en la arena tributaria, en el contexto del debate generado a partir de la reducción del impuesto de primera categoría de 27% a 23% que propone la administración Kast, el economista recordó que una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Patricio Aylwin fue, contrariamente, subir el impuesto a las empresas.

El expresidente de la República subió la tasa desde 10% a 15%, aún muy por debajo del promedio mundial. Hay que recordar que las mayores tasas de crecimiento que tuvo el país se produjeron precisamente en la década de los 90.

“La economía creció muy significativamente. No hay una relación directa entre ambos, aunque yo comparto que una reducción en el impuesto a las empresas genera un leve crecimiento en el largo plazo. La Comisión Marfan lo estimó en medio punto, un poco más de medio punto del producto, en 10 años”, afirmó.

Con todo, el economista calificó el proyecto como “regresivo”, que “incrementa los ingresos a los grupos ya más ricos del país” y advirtió sobre los potenciales efectos en el clima social.

Álvaro García dijo que proyecto que empuja el gobierno beneficia solo a los más ricos. En la imagen, Jorge Quiroz y José Antonio Kast. Diego Martin

“Nuestra experiencia nacional es que en la medida que se fortalece la regresividad y la injusticia social, se fortalece la inestabilidad social que es contraria al crecimiento económico”, afirmó.

El experto fue incluso más allá y afirmó que el proyecto de ley que empuja el gobierno “es puramente ideológico porque no tiene ningún fundamento empírico” que permita sostener que el recorte a ese tributo permitirá mejorar la situación fiscal.

“Esto se ha hecho en muchas partes del mundo y en ninguna parte ha resultado. Por lo tanto, es una ideología que cree que en la medida que cuidemos a los ricos como lo dijo Pinochet , la economía se va a expandir”, afirmó.

“Suponen que el 75% va a provenir de reducción en los permisos, cosas que tienen un impacto en el crecimiento y que se hizo muy significativamente durante el gobierno anterior”, comentó.

A continuación, Álvaro García advirtió que a la administración Kast le tocará terminar de implementar lo que el gobierno de Boric hizo en materia de permisología “y que sí tuvo un impacto tanto en el crecimiento como en la inversión”.