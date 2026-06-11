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    Nuevo copamiento: Carabineros se despliega en estaciones de las líneas 2 y 3 del Metro con más de 100 efectivos

    Desde la institución señalaron que esta noche realizan controles de identidad y vehiculares en 16 estaciones del sistema de trenes capitalino.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La noche de este miércoles, Carabineros realiza un nuevo despliegue de copamiento. Esta vez en estaciones de las líneas 2 y 3 del Metro de Santiago.

    La labor se concentró en las estaciones Patronato, Cerro Blanco, Cementerio, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte; además de Hospitales, Plaza Chacabuco, Conchalí, Vivaceta, Cardenal Caro, Los Libertadores, Ferrocarril, Lo Cruzat y Plaza Quilicura.

    Al respecto, el mayor Pablo Fuentes, de la Prefectura Santiago Norte, informó que “estamos desplegados en el Metro, realizando un copamiento institucional, donde hay carabineros del sector territorial como también de distintas unidades”.

    “La idea es darle seguridad y confianza a los vecinos, a los ciudadanos, de que regresen sanos y salvos a sus casas después de las jornadas laborales”, afirmó Fuentes, quien destacó que esta estrategia se realiza en distintos sectores durante la semana.

    Asimismo, señaló que se están realizando controles de identidad y controles vehiculares. “Tenemos más de 100 carabineros desplegados por las distintas líneas del Metro y la idea es esa, ir controlando y que estos controles generen algún detenido por orden vigente”, señaló.

    Al cierre de esta nota, desde Carabineros aún no entregaba un balance respecto a la cantidad de controles ni de las eventuales detenidos, debido a que el procedimiento policial aún se encontraba en desarrollo.

    Más sobre:CarabinerosMetroCopamientoDespligue

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