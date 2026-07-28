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    SHOA descarta posible tsunami para las costas de Chile tras terremoto 7,1 en Japón

    El sismo se produjo a 22 kilómetros al sur de Kumamoto.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    Europa Press

    El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), descartó un tsunami para las costas de Chile tras el terremoto 7,1 que se produjo en la costa de Japón.

    De acuerdo a lo que informó Senapred, "SHOA indica que sismo magnitud 7.1 localizado a 22 kilómetros al sur de Kumamoto, Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

    El terremoto se produjo en horas de la madrugada de este martes en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, según ha indicado la Agencia Meteorológica de Japón, que ha emitido una alerta de tsunami para zonas del suroeste del país.

    Las autoridades han indicado que el sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, y han detallado que de momento se han registrado varios heridos, además de un fuerte apagón que ha dejado sin luz unas 48.000 viviendas en dicha prefectura.

    Este terremoto, que ha tenido lugar a las 16:27 horas (hora local), se ha visto seguido por un segundo seísmo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17:08 horas (hora local).

    Las autoridades japonesas han pedido a la población mantenerse alejada de la zonas costeras en la medida de lo posible y han hecho hincapié en que la intensidad del sismo es de 7, la más alta en la escala japonesa, en zonas de Uki y Hikawa, mientras que ha alcanzado el grado seis en áreas circundantes, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo.

    De momento, se han descartado problemas en la central nuclear de Sendai, en Kagoshima, así como en la de Gnekai, en la prefectura de Saga, tal y como ha explicado la compañía eléctrica de Kyushu.

    Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha pedido a todos los que se encuentren en áreas afectadas “mantenerse alerta ante la posibilidad de que se produzcan más terremotos de magnitudes similares”. Además, ha confirmado que el Gobierno se encuentra “analizando la situación y los posibles daños causados” por los seísmos.

    Más sobre:TerremotoJapónSHOATsunami

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