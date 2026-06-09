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    Operación Tokio: Santander aclara a sus trabajadores que investigación de Fiscalía no involucra “al banco como entidad”

    En una comunicación interna a sus colaboradores, el banco también dijo que el extrabajadorimputado en el caso “no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de cuentas corrientes o transferir dinero al extranjero. Asimismo, la información de nuestros clientes no se ha visto comprometida”.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Operación Tokio: Santander aclara a sus trabajadores que investigación de Fiscalía no involucra “al banco como entidad” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La semana pasada se conoció la denominada “Operación Tokio”, una de las investigaciones más grandes de lavado de activos que el Ministerio Público haya detectado en el país, donde se logró la detención de 19 sujetos ligados a una célula del Tren de Aragua, por delitos que les permitieron movilizar alrededor de $78 mil millones, dinero que salió de Chile a través de empresas de criptomonedas. Este domingo se realizó la formalización de 17 imputados.

    Entre los detenidos se incluye un ejecutivo del Banco Santander, José Pérez Asencio (33). El imputado utilizó sus conocimientos para movilizar grandes cantidades de dinero hacia el extranjero entre los años 2022 y 2025. Pero el ejecutivo no usó los sistemas del Banco Santander para hacerlo, ni su posición en la entidad de capitales españoles, sino que abría cuentas corrientes en distintos bancos, como cualquier otra persona natural, para ejecutar los movimientos.

    En el marco de este caso, del cual no ha hablado públicamente, Santander Chile envió una comunicación interna este lunes a sus trabajadores, compartiendo algunos antecedentes “ante las diversas informaciones que han sido conocidas públicamente en relación con una investigación actualmente en curso y considerando las recientes actuaciones judiciales”, señaló la entidad.

    “En primer lugar, la investigación liderada por el Ministerio Público está centrada en personas particulares y no involucran al banco como entidad. Nuestra organización mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que contravenga la Ley, la normativa vigente o nuestros principios y estándares internos”, afirmó el banco de capitales españoles.

    En ese sentido, agregó que “de acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, la causa se refiere a conductas individuales atribuibles a un excolaborador, quien fue desvinculado de manera inmediata una vez conocidos los hechos. Estas actuaciones están siendo investigadas por el Ministerio Público y no involucran al banco como entidad. Por la posición que tenía en la institución, esta persona no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de cuentas corrientes o transferir dinero al extranjero. Asimismo, la información de nuestros clientes no se ha visto comprometida”.

    Santander explicó a sus colaboradores que el banco “cuenta con mecanismos de control, monitoreo y gobierno corporativo alineados con las exigencias regulatorias y las mejores prácticas de la industria financiera. Si bien, debido al carácter reservado de la investigación no es posible entregar mayores antecedentes, el banco confirma que ha actuado en todo momento con la debida diligencia, adoptando las medidas correspondientes conforme a lo establecido por la Ley”.

    Adicionalmente, detalló que “evaluamos permanentemente nuestras operaciones y procedimientos, con el propósito de realizar mejoras continuas que permitan incrementar la eficiencia y calidad de nuestros procesos”.

    Asimismo, dijo que, “como siempre, nuestro compromiso es actuar con integridad, transparencia y responsabilidad. Banco Santander continuará colaborando activamente con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de las responsabilidades que correspondan, reafirmando su compromiso con sus clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad”.

    Más sobre:BancosSantanderOperación TokioTren de Aragua

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