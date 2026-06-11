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    Presupuesto 2027: expertos anticipan que gasto debería crecer en torno a 0% para cumplir meta fiscal del gobierno

    Para los economistas, el pasar desde un déficit fiscal estructural de 2,6% del PIB en 2026 a uno de 1,8% del PIB el próximo año constituye un ajuste fiscal importante, lo que llevará a un erario 2027 restrictivo.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    31 Octubre 2023 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    El gobierno definió la meta fiscal para su mandato. Y si bien renunció a lo que prometió en campaña, de llegar a un balance estructural de 0% al 2030, de todos modos la nueva trayectoria que fijó es considerada como “exigente” por buena parte de los economistas.

    De acuerdo a lo informado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en anticipo del decreto fiscal que se debe publicar estos días en el Diario Oficial, ahora para el fin de su administración el gobierno se compromete a llegar con un déficit estructural de 1,5% del PIB.

    La ruta parte desde un -2,6% del PIB en 2026, siguiendo con un -1,8% en 2027, -1,7% en 2028, -1,6% en 2029 y -1,5% en 2030.

    Esta nueva meta al 2030 es levemente mejor al resultado proyectado en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, que era de -1,8% del PIB.

    Lo que sí se mantuvo como meta fue que la deuda pública como porcentaje del PIB no supere el 45% del PIB durante su periodo. Quiroz aclaró el martes que conservar ese límite máximo de deuda es un compromiso anual, pero reconoció que puede haber imponderables que hagan que dicho techo se sobrepase puntualmente.

    Para los economistas, el gran peso de la reducción del déficit que prevé Hacienda en este periodo estará puesto en el Presupuesto de la Nación de 2027, toda vez que el balance negativo se debe recortar en 0,6 puntos porcentuales entre 2026 y el próximo año: de -2,6% del PIB a -1,8% del PIB. A su juicio, se trata de un ajuste fiscal importante y por ello plantean que, para lograrlo, será clave que la elaboración del próximo erario tenga un gasto muy contenido.

    De hecho, las proyecciones preliminares que hacen los expertos fluctúan desde una caída del gasto para 2027, hasta un alza máxima de 1%, lo que en promedio arroja una visión en torno a 0%. Los consultados afirman que para tener un cálculo más fino de ese espacio, se debe contar con dos variables relevantes: el cálculo del PIB tendencial y del precio del cobre de largo plazo.

    Al respecto, si bien los resultados de las estimaciones de los expertos que convoca Hacienda se conocerán el 4 de septiembre, algunos ya han anticipado que es probable que el cálculo del PIB tendencial para 2027 se ajuste a la baja, a un nivel más cercano a 2%, mientras que el del cobre sería al alza, bordeando US$5 la libra.

    Las distintas miradas

    Para Cecilia Cifuentes, académica de la U. de Los Andes, “el espacio (de aumento del gasto del Presupuesto 2027) sería muy reducido, e incluso negativo, dependiendo del crecimiento del PIB el próximo año”. En ese sentido, señala que una expansión “de 0% del gasto, para lograr la meta de 1,8% del PIB de déficit estructural, requiere un crecimiento de ingresos estructurales de 3,5% real, que es poco factible por la rebaja tributaria”. Afirma que “existen espacios de eficiencia del gasto que permitirían ese ajuste, pero es políticamente difícil”.

    Visión similar entrega el economista y consultor Luis Eduardo Escobar, quien sostiene que con “el escenario que se plantea, de reducir en 0,8 puntos porcentuales del PIB (el déficit) en 2027, no hay espacio para una expansión del gasto público”.

    Por ello, indica que “con una reducción de impuestos (ingresos fiscales) como la que seguramente se propondrá en el Presupuesto 2027, habrá que reducir el gasto público como porcentaje del PIB para lograr la meta de déficit planteada”.

    Por su parte, Cristina Torres, exdirectora de Presupuestos y académica de la U. San Sebastián, plantea que “el supuesto implícito que traía el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre era una disminución del gasto comprometido para 2027, y consideraba ya en la trayectoria de este, la reducción permanente de $1.300 millones en gasto que ya se realizó este año”.

    Por tanto, acota que “si a ello le sumamos los esfuerzos que debe consolidar el Ejecutivo en este 2026 para reducir el déficit fiscal a 2,6%, lo cierto es que no hay margen de crecimiento del gasto para el próximo año”.

    El también exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, señaló en Desde La Redacción de La Tercera, que, para cumplir con la meta fiscal, “el gasto en promedio durante el período de gobierno tiene que crecer un punto menos que el crecimiento del PIB. Esa es una meta exigente”. Y precisó que para el Presupuesto 2027 ese crecimiento del gasto “será más cercano a 0% que a 1%”.

    Un juicio parecido entrega el economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, quien asevera que “el espacio para aumentar el gasto público en 2027 es mínimo, considerando un mayor ajuste fiscal durante 2026 respecto a lo indicado en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre con el fin de lograr la meta de -2,6% del PIB de balance estructural”.

    En ese sentido, indica que “si se concreta un ajuste en 2026 adicional en torno a 0,4% del PIB, la variación para 2027 en términos reales, debería estar entre 0% y 1% de alza. Esto, considerando la meta del BCA para 2027 definido en el decreto de política fiscal y un repunte de los ingresos estructurales para 2027, previendo un alza del precio de referencia de cobre y el cambio metodológico para el cálculo de los ingresos estructurales”.

    Más sobre:Presupuesto 2027Erario fiscalMetas Fiscales

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