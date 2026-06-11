La CorteIDH ordena el cierre de la prisión de El Helicoide en Venezuela

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles el cierre de El Helicoide, el centro de detención situado en la capital de Venezuela, Caracas, operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y catalogado como centro de torturas para disidentes políticos por la oposición venezolana.

El dictamen del tribunal con sede en San José, Costa Rica, considera que la clausura es una de las “medidas de reparación” en el caso contra Jorge Rojas Riera, detenido “ilegalmente” por agentes de la Policía mientras participaba en una “protesta pacífica” en la capital venezolana en septiembre de 2003.

La corte, que declaró al Estado venezolano “responsable intencionalmente” de restringir a Rojas “su libertad de pensamiento y expresión y su participación política” , justificó en su sentencia el cierre del centro penitenciario porque “su continuidad resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

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En la Sentencia del caso Rojas Riera y otra Vs. Venezuela, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela, por restringir la participación del señor Jorge Rojas Riera en… pic.twitter.com/HW0HvBABEe — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) June 10, 2026

De la misma forma, consideró que la reclusión de Rojas en El Helicoide -donde sufrió “actos de tortura (...) que no fueron investigados”- “generó un riesgo agravado para su integridad personal y sus garantías judiciales” y advirtió de que esta amenaza “se mantiene para las personas” que aún permanecen ahí.

De acuerdo al organismo, las autoridades venezolanas también tendrán que reabrir de forma “diligente” la investigación penal para esclarecer “plenamente” lo ocurrido contra Rojas; juzgar y, en su caso, “sancionar” a los responsables, y organizar un “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” en relación con los hechos.

Además, indicó la CorteIDH, deberán “adoptar un protocolo especializado” dirigido a jueces, fiscales y otros funcionarios de justicia para que investiguen presuntos delitos de tortura y maltrato, e implementar “medidas de prevención” de los mismos.

Junto con crear un registro centralizado y actualizado de denuncias, investigaciones y medidas adoptadas sobre los hechos presuntamente cometidos en el centro de detención del Sebin y abonar las indemnizaciones fijadas en la sentencia en materia de reparación a las víctimas.

El Ministerio de Obras Públicas de Venezuela anunció a finales de febrero el inicio de las obras para transformar El Helicoide en un centro social, deportivo y cultural, un proyecto impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para readecuar de la edificación caraqueña.