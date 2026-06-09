Pinturas y muebles: el remate de la sucesión del abogado Nurieldín Hermosilla

Para el próximo viernes 12 de este mes está programado el inicio del remate de mandatado por la sucesión del abogado Nurieldín Hermosilla Rumié (92), padre de los abogados Juan Pablo y Luis Hermosilla, este último investigado e imputado en el bullado caso Audios.

La venta -que durará hasta el sábado 13- será llevada a cabo por la Casa de Remates Eyzaguirre. Son 633 lotes que incluyen desde un minicomponente hasta sillones, libreros y libros, vinilos,una victrola, bandejas, microondas, refrigeradores y obras de artes.

En su testamento, Hermosilla designó a sus cinco hijos como herederos universales en la “mitad legitimaria” de sus bienes. También estipuló que la “cuarta de mejoras” fuera asignada en partes iguales a tres de ellos: Nuriluz Ema, Nicole y Nurieldin Andrés Eurípides.

En el documento también dispuso, con cargo a la cuarta de libre disposición, legar a sus hijos Luis y Juan Pablo, sus colecciones de Leyes y Jurisprudencia, así como su Biblioteca Jurídica. Esta última destaca por los libros antiguos de derecho, incluyendo el “Toledani”, que se encontraban tanto en su oficina profesional como en su casa.

También legó a sus cinco hijos la “Biblioteca y Colección Neruda”, conformada por una amplia variedad de objetos como libros, manuscritos, cartas, estudios, dibujos, óleos, cuadros, grabados, folletos, revistas, fotografías, periódicos, diarios y mascarones incluidos en el catálogo, sumando además la Colección de Conchas y Caracolas.

A sus hijos Nuriluz Ema Hermosilla Osorio y Nicole y Nurieldin Andrés Eurípides Hermosilla Jequier les dejó todos los muebles, cuadros, alfombras, esculturas, adornos y libros de arte que se encontraban en su casa habitación, exceptuando aquellos que estuvieran catalogados dentro de la “Colección Neruda”.

A sus hijos Luis Edgardo y Juan Pablo Alfredo Hermosilla Osorio, les legó el mobiliario, los cuadros, alfombras y escrituras de su oficina profesional.

A Juan Pablo Hermosilla le dejó su participación en la sociedad mercantil Asesoría Hermosilla y Compañía Ltda., así como el cuadro “Puerta de la casa en que nací”, del pintor Jaime Bendersky.

Sin embargo, el testador estableció que sus cinco hijos tienen la libertad de decidir el destino de este patrimonio, pero expresó su “mera opinión”, aclarando expresamente que esto no los obliga, de que la sección catalogada como “Joyas de la Colección Neruda” debería mantenerse como una unidad y permanecer en Chile.

El remate

Nurieldín Hermosilla fue un reconocido abogado penalista cuyo auge lo vivió entre las décadas de los 70 y 90.

Fue seguidor del poeta Pablo Neruda, declarándose un “nerudiano”. En un manifestó de La Tercera, de hace 10 años, se definió como “coleccionista de todo lo que tenga que ver con Pablo Neruda” y por lo anterior “estoy dedicado a la edición de sus libros y participo en la fundación que lleva su nombre”.

También planteaba que el Aeropuerto de Santiago debía llevar el pseudónimo de Neftalí Reyes y que incluso el país debiera llamarse “Neruda”, por ser el personaje chileno más reconocido.

Entre las piezas a rematar no hay objetos atribuidos a una Colección Neruda, aunque destacan un grabado de gran tamaño que retrata al poeta.

Para la subasta hay varios mascarones de proa -conocida afición del poeta- destacando uno de 145 centímetros cuyo precio base es de $3.000.000.

Entre las obras de arte destacan telas de pequeño y mediano tamaño de Rafael Correa, Manuel Ortiz de Zárate, Camilo Mori, Arturo Pacheco Altamirano, Alfredo Helsby y Ezequiel Plaza.

Entre los grandes valores destaca la pintura Belle Epoque, de Marcial Plaza Ferran, con una postura mínima de $2 millones, y una de Onofre Jarpa por $1.800.000.

Además, se encuentra una tela de Juan Francisco Gonzáles cuyo precio base es de $1.500.000, dos pinturas Mario Toral cuyo valor individual parte en $4 millones, y un par de serigrafías en seda de Salvador Dalí, por un valor mínimo de $1 millón.