Corte de Apelaciones de Chillán define terna para reemplazar a Nayalet Mansilla como fiscal regional de Ñuble

La Corte de Apelaciones de Chillán definió este miércoles a los tres postulantes que continúan en carrera para convertirse en el próximo fiscal regional de Ñuble, para el período comprendido entre 2026 y 2034.

Estos son Marco Flores Flores, fiscal en la Fiscalía Metropolitana Oriente; Álvaro Hermosilla Bustos, fiscal jefe de Bulnes, y Rolando Canahuate Ronda, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal de Ñuble.

Ahora la terna debe ser informada al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien desde la fecha de recepción de los antecedentes tiene un plazo de 10 días para definir el nombre de la próxima autoridad regional.

El tribunal de alzada, integrado por los ministros Paulina Gallardo, Erica Pezoa, Guillermo Arcos y Claudio Arias, adoptó esta decisión tras escuchar las presentaciones de diez postulantes al cargo, quienes tuvieron 15 minutos cada uno para exponer sus propuestas.

En la audiencia pública estuvieron presentes el fiscal nacional, Ángel Valencia, y la actual fiscal regional, Nayalet Mansilla, quien dejará su cargo el 6 de agosto próximo, tras haber asumido en 2018, año en que se creó la Región de Ñuble.