Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

Este jueves comienza la esperada nueva edición de la Copa del Mundo 2026, donde el primer partido enfrenta a México, uno de los países anfitriones, contra Sudáfrica.

Las selecciones integran el Grupo A de la fase inicial, que completan Corea del Sur y República Checa.

Cuándo juega México vs. Sudáfrica

El partido de México contra Sudáfrica es este jueves 11 de junio, a las 15:00 horas de Chile.

Las selecciones juegan el partido inicial del campeonato en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Además, 90 minutos antes del inicio del duelo se desarrollará la primera ceremonia inaugural del evento, que abrirá la trilogía de espectáculos musicales y culturales que recibirán a la hinchada en cada país anfitrión.

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla serán los artistas que se presentarán previo al duelo inicial del Mundial de Norteamérica 2026. También estará Shakira junto a Burna Boy, quienes interpretarán el tema Dai Dai.

Dónde ver el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 tiene transmisión exclusiva en televisión abierta por las pantallas de Chilevisión , donde se confirmó la cobertura de 52 partidos en vivo.

Además, la totalidad de 104 partidos de la Copa del Mundo se pueden ver en el canal DSports de DirecTV.

En tanto, la cobertura online del evento va por las plataformas DGO, Disney+ en su Plan Premium y Paramount+.