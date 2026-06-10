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    Presidente Kast se reúne con Consejo Empresarial Chile-Perú de la Sofofa

    Tanto la reunión con el Presidente Kast como la realizada en las instalaciones de la Sofofa tuvo como propósito definir una agenda de trabajo para el período 2026–2027 que fortalezca la colaboración entre el sector privado de ambos países.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega

    Este miércoles se llevó a cabo una audiencia protocolar entre el Consejo Empresarial chileno-peruano de la Sofofa y el Presidente de la República, José Antonio Kast.

    Se trata de la primera ocasión en que el mandatario recibe oficialmente a las directivas de un Consejo Empresarial bilateral desde el inicio de su periodo, hace tres meses.

    En la cita se abordaron temas en minería, energía, infraestructura y conectividad, áreas donde ambos países tienen importantes complementariedades.

    La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, evaluó este encuentro como “una valiosa oportunidad para compartir la visión del sector privado sobre los desafíos de competitividad que enfrenta el país y el potencial que existe para profundizar la integración económica con Perú”.

    “Valoramos especialmente la disposición del Presidente a escuchar las propuestas del mundo empresarial y su interés por fortalecer una agenda que contribuya al crecimiento, la inversión y el desarrollo de largo plazo”, agregó.

    El Consejo fue fundado en 2004 como parte de los ejes estratégicos de la Sofofa. Esta es la primera vez que se reúnen bajo la conducción de la nueva directiva del Capítulo chileno, presidido por Luis Felipe Gazitúa, y acompañado por Erwin Kaufmann como vicepresidente.

    Gazitúa es presidente de Bicecorp y consejero de la Sofofa, mientras que Kaufmann es gerente general de Inversiones Alxar S.A.. Como nueva directiva esperan “impulsar una agenda empresarial más activa” y fortalecer “el rol del Consejo como plataforma de diálogo entre el sector privado y los gobiernos de ambos países”.

    Cita de la mañana

    Más temprano, por la mañana, el Consejo tuvo su primera reunión en tres años, encabezada por Rosario Navarro, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna.

    En esta convocatoria el propósito fue definir una agenda de trabajo para el período 2026–2027 que fortalezca la colaboración entre el sector privado chileno y peruano en áreas estratégicas para la relación bilateral.

    En dicha instancia se abordó la coyuntura política y económica de Chile y Perú, con especial énfasis en la segunda vuelta presidencial peruana.

    La cita contó además con la exposición de Juan Carlos Jobet, exministro de Energía y Minería, sobre las oportunidades de cooperación entre ambos países en materia energética y minera, haciendo foco en los desafíos asociados a la transición energética, la competitividad y el creciente rol de los minerales críticos en la economía global.

    La delegación peruana contó con veinte representantes de destacadas empresas, entre los que se encuentra Diego Aguirre, director de Cumbra; José Picasso, director de Volcán Minera; Guillermo Ferreyros, CEO de OIG, entre otros. Además de Peter Camino, embajador de Perú en Chile.

    Más sobre:SofofoaPerúJosé Antonio Kast

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