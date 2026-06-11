Andrés Jouannet reaparece en La Moneda cumpliendo funciones en el Segundo Piso

Lejos de la atención que concitaba hasta hace unos días como subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet cruzó este miércoles el Patio de Los Naranjos con total naturalidad. La exautoridad reapareció así en La Moneda , donde volvió a desempeñar funciones tras sumarse al equipo del Segundo Piso.

Aunque su incorporación al elenco de asesores se produjo hace algunos días, fue durante esta jornada que el exsubsecretario se dejó ver en la sede de gobierno, marcando así su regreso formal a funciones dentro del Ejecutivo tras su salida del Ministerio de Seguridad.

Jouannet dejó el cargo a comienzos de este mes, luego del ajuste ministerial impulsado por el Presidente José Antonio Kast y con la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad, quien reemplazó a Trinidad Steinert, tras una criticada gestión que duró apenas 69 días.

Una vez instalado en el ministerio, Arrau realizó modificaciones en el equipo de subsecretarios. Entre ellas, decidió remover tanto a Jouannet como a la entonces subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

La salida de Jouannet, sin embargo, generó reparos dentro de algunos partidos del oficialismo. Dirigentes de distintas colectividades transmitieron al gobierno su incomodidad con la decisión y la calificaron como un error político, destacando el rol que había desempeñado en el Congreso y en la coordinación de distintas materias vinculadas a seguridad.

En ese contexto, el mismo 2 de junio -día en que se oficializó su salida-, el Presidente José Antonio Kast recibió a Jouannet en La Moneda. En esa cita, según conocedores de las conversaciones, el Mandatario le ofreció continuar colaborando con el Ejecutivo desde la Presidencia, propuesta que el exsubsecretario aceptó.

Desde entonces, Jouannet se encuentra integrándose al equipo del Segundo Piso, encabezado por el ingeniero Alejandro Irarrázaval. Su trabajo se ha concentrado en labores de seguimiento de compromisos gubernamentales, área que está comandada por el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio.