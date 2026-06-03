Arrau remueve a los dos subsecretarios de su ministerio y anuncia nuevas cárceles con régimen de máxima seguridad

Valparaiso, 2 de junio 2026 El ministro de Seguridad Publica Martin Arrau en la Comision de Seguridad Publica del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile

Hace dos semanas cuando el Presidente José Antonio Kast llamó al entonces ministro de Obras Públicas Martín Arrau (Republicano) para pedirle asumir la cartera de Seguridad en reemplazo de la exministra Trinidad Steinert, el Mandatario le dio carta blanca para que rearme el ministerio a su gusto y con personas de su confianza.

La libertad que recibió de Kast no fue sorpresiva. Arrau viene del ADN del Partido Republicano y goza de plena confianza del jefe de Estado, ya que durante la segunda vuelta fue su jefe de campaña.

Cuando Arrau se instaló en el edificio de Teatinos 220, lo primero que hizo fue remover al círculo de hierro de Steinert. Con eso despejado, luego puso en la mira a los entonces subsecretarios de Seguridad Pública Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana (Libertaria) de Prevención del Delito.

Durante estas dos semanas, Arrau tuvo un largo listado de reuniones. Se juntó con exautoridades vinculadas a seguridad -como el exministro Luis Cordero- así como también autoridades policiales, parlamentarios y varios otros especialistas en la materia.

Su objetivo fue armarse una imagen completa del ministerio, su estructura, el desempeño de sus autoridades y empezar a delinear lo que será la era de Arrau al mando de la cartera de Seguridad Pública.

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En ese proceso llegó a la conclusión de que debía partir una nueva fase y eso implicaba sacar a las dos autoridades que acompañaron a Steinert en aquellos desastrozos 69 días.

Para eso estuvo conversando con el Presidente para sondear nombres y se determinó que los cambios ocurrirían después de la cuenta pública. De hecho fue en el mensaje ante el Congreso pleno que Arrau se transformó en uno de los miembros del gabinete que adquirió gran protagonismo ya que Kast puso la seguridad pública como su primer eje en el discurso.

Lo sorprendente es que Arrau comunicó la renuncia a Jouannet y Quintana a primera hora de este martes sin tener listos los nombres de su reemplazo. En una reunión citada a las ocho de la mañana, les dijo que como es natural ante cualquier proceso de reestructuración y cambio de gabinete, el Mandatario había pedido sus cargos.

Luego de esa cita, y justo antes de partir rumbo al Congreso en Valparaíso, Arrau confirmó ambas remociones. “Es normal que cuando hay cambios en los ministerios, cambien los focos, y las diferentes formas de gestión y como siempre he dicho, estamos todos, incluyendo quien les habla, en constante evaluación", afirmó.

Crece el poder de Alvarado

El ajuste en el equipo de subsecretarios, cuentan fuentes del oficialismo, terminó convertido en una decisión tosca “y poco limpia”. La crítica apunta a que durante toda la jornada Arrau estuvo siendo consultado por quiénes serían los reemplazos y el ministro, quien debía exponer su plan de seguridad ante el Senado, solo se limitó a decir que los nombres llegarían “en las próximas horas”.

La demora en las nominaciones, según dicen en el sector, mostró un déficit de Arrau en la conformación de su equipo, en circunstancias en que siempre se le ha elogiado su capacidad de gestión.

La nueva subsecretaria de Seguridad, Pilar Giannini, sostuvo su primera reunión esta tarde con el ministro Martín Arrau.

Mientras Arrau era presionado para informar los nuevos subsecretarios, en La Moneda se desataban todo tipo de influencias para incidir en los dos nuevos inquilinos de Teatinos 220.

Esto incluyó el sondeo que hizo Arrau a personas que son de su núcleo más cercano, como el delegado del Ñuble, Diego Sepúlveda, o el jefe de la división de Relaciones Políticas de la Segpres, Emiliano García. Pese a que estuvieron sobre la mesa, se calculó que no sería bueno desvestir esos cargos para llenar otros.

En esos movimientos de Palacio finalmente el gran ganador fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), quien una vez más logró aumentar su influencia en el gobierno al instalar con éxito en el equipo de Arrau a dos de sus asesores de mayor confianza.

Gonzalo Guerrero Valle, nuevo subsecretario de Prevención del Delito.

Se trata Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, quienes asumirán en las subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito, respectivamente.

Según informó Presidencia, a través de un comunicado, “ambos nombramientos buscan reforzar la conducción institucional del Ministerio de Seguridad Pública y fortalecer la coordinación del Estado en materia de seguridad pública, prevención del delito y respuesta frente al crimen organizado, las incivilidades y las principales amenazas que afectan a las familias del país”.

Con esto, Alvarado tendrá una fuerte presencia en la cartera de Arrau, de quien el Partido Republicano ha puesto todas sus fichas para tener una buena gestión en seguridad para así, a largo plazo, eventualmente convertirse en quien tome la posta de Kast.

Hasta antes de esta designación, Guerrero se desempeñaba como jefe de gabinete de Alvarado, mientras que Giannini lo asesoraba en el área de seguridad.

Guerrero tuvo un paso previo por el Ejecutivo durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera. En 2021 se desempeñó como jefe de gabinete del entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), cargo que dejó en medio de una polémica vinculada a la pandemia.

Con ambos instalados en Seguridad, las redes de Alvarado siguen expandiéndose en La Moneda. Con esto -en la práctica- se fortalece su posición al interior de Palacio al sumar, además, a otras autoridades de gobierno como la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo (RN), quien también fue un nombre empujado por Alvarado y que en el verano -cuando se estaban armando los equipos- sonó como su posible jefa de gabinete.

El día para Arrau terminó con operativos en las calles. Al cierre de esta edición, durante la noche de este martes, el ministro encabezó un operativo de fiscalización vehicular y de personas en Macul, junto a Carabineros y la municipalidad.

El plan de Arrau

Entre medio de todo este movimiento, Arrau tuvo que comparecer ante el Senado para dar cuenta, por primera vez, del “Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030” de la nueva administración en una Sesión Especial de la Cámara Alta. Según detalló el titular de Seguridad, se trata de una “hoja de ruta” que contempla 65 medidas -39 acciones y 26 proyectos de ley- con las que se busca hacer frente a la situación de seguridad del país.

El plan anunciado por el ministro Arrau contempla tres ejes: prevención, recuperación de control territorial y fortalecimiento institucional. De estos, surgen siete focos: control de las calles y barrios, término del ciclo delictivo, gestión en la protección de fronteras, combate contra el crimen organizado, control de cárceles y cadena penal, la consolidación de la institucionalidad y, por último, la restitución de la legitimidad policial.

Cada uno de dichos focos, aseguró el ministro en su exposición, cuenta con medidas concretas. Por ejemplo en materia de recuperación de zonas, Arrau detalló que ya están contemplados los 50 barrios prioritarios que se intervendrán, así como también -respecto a la prevención- se avanzará en fortalecer el programa que busca prevenir el reclutamiento de menores de edad en bandas criminales.

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Sobre el crimen organizado, el ministro resaltó las siete fuerzas de tarea que se destinarán para enfrentar los secuestros, sicariato, narcotráfico, ciberdelitos, lavado de activos, violencia rural organizada y contrabando. Además de eso, también adelantó que se modernizarán las carreras de las policías y Gendarmerías, considerando incentivos para tener más jóvenes interesados en ingresar a estas instituciones.

Uno de los principales anuncios del ministro Arrau se dio en materia de cárceles. Según afirmó el titular de Seguridad, el gobierno incrementará las cárceles que tienen régimen de máxima seguridad. Actualmente, son tres recintos penales que tienen esta categoría: Alto Hospicio, Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago (Repas) y Concepción. Según afirmó el ministro, “queremos llegar a fin de año con cinco recintos con este régimen”, lo que implicaría aumentar en dos cárceles más.

“Cuando hablo de máxima seguridad, me refiero a celdas en solitario, donde esos detenidos van a tener máximo una hora o poco más de patio al día. Donde para salir de sus celdas deben hacerlo esposados, ellos comen, duermen, hacen todo en sus celdas”, afirmó Arrau respecto al régimen que, además, considera uniforme para los reclusos y restricción de sus comunicaciones.

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Además de las medidas, el ministro de Seguridad también destacó el ingreso y urgencia de ocho proyectos de ley, de un total de 26 que priorizará el gobierno. Entre las iniciativas, detalló Arrau, está el juicio en ausencia, el aumento de la flagrancia, la ley anti encapuchados, aumento de penas a las organizaciones criminales, una ley para aumentar los plazos de expulsión de migrantes irregulares y la reforma a la Ley Orgánica de Gendarmería para permitir el traspaso desde el Ministerio de Justicia a Seguridad.

“El desafío es enorme, pero también lo es nuestra convicción y determinación. La libertad vuelve de la mano de la seguridad y la seguridad vuelve de la mano de un Estado que decidió recuperar el control”, concluyó Arrau.

El emplazamiento oficialista

La Sesión Especial del Senado, sin embargo, no concluyó como se esperaba ya que el ministro alcanzó a exponer, pero quedaron pendientes las exposiciones de los comités.

Con el ministro en la sala, a las 16.00 en punto, la senadora Yasna Provoste (DC) pidió extender en una hora la sesión, pero con el compromiso de que en la sesión ordinaria -que empezaría a continuación de la audiencia donde expuso Arrau- se votara el proyecto de Inteligencia Económica. Sin embargo, el senador Ignacio Urrutia (republicano) no dio la unanimidad para la petición.

Posteriormente, fue el jefe de bancada de senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza, quien le pidió a Urrutia prorrogar por 30 minutos.

Quien elevó más el tono fue el senador Rodolfo Carter (Ind. -Republicano), quien incluso expuso reproches a lo que fueron los primeros meses de gobierno: “Tuvimos una mala partida como gobierno, hoy tenemos a una persona que ha sido reconocida por un senador de oposición”.

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Junto con ello, lanzó otra crítica velada contra Urrutia. “Quiero pedirles a todos, especialmente a los que apoyamos al Presidente Kast, que dejemos de lado nuestro ego y que dejemos que el ministro nos haga una exposición. Pido a todos buena voluntad, partiendo por los propios”.

Finalmente, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), resolvió que habrá una nueva sesión este miércoles, de 13.00 a 15.00 horas, para que el jefe de la cartera de Seguridad reciba las consultas y apreciaciones de los senadores.