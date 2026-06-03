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    Detienen a alumno de 14 años tras agredir con arma de fogueo a funcionario de liceo en Quinta Normal

    El adolescente mantenía antecedentes penales por otros delitos graves, como porte de arma de fuego y robo de vehiculo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Valparaiso, 26 julio 2018. Sebastian Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    Un estudiante de 14 años fue detenido la tarde de este martes por Carabineros, luego de que atacara a un paradocente del Liceo Industrial Benjamín Franklin, en la comuna de Quinta Normal.

    El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, al término de la jornada escolar, cuando el menor fue sorprendido consumiendo sustancias ilícitas al interior del establecimiento, lo que motivó que personal docente llamara a su apoderado.

    En ese momento, el adolescente se ofuscó y extrajo desde sus pertenencias un armamento que aparentaba ser de fuego, con el que intimidó al encargado de convivencia escolar.

    El mayor David Barrera detalló que “en ese momento parecía ser un arma de fuego y con esta arma intimidó en primera instancia al encargado de convivencia del establecimiento y posteriormente lo agredió debido a que el arma no tenía munición y lo utilizó como un elemento contundente”.

    Tras el ataque, personal del establecimiento dio aviso a Carabineros, que llegó al lugar para controlar la situación y detener al estudiante.

    “Afortunadamente las lesiones que resultaron por la agresión del encargado de convivencia del establecimiento fueron lesiones leves”, afirmó Barrera.

    El menor no resultó lesionado durante el procedimiento.

    El oficial detalló que el adolescente se encuentra detenido y que, debido a su edad, es imputable bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

    “Debo hacer presente que el menor mantenía antecedentes penales por otros delitos, entre ellos robo con intimidación, porte de arma de fuego y robo de vehículo”, agregó.

    Al cierre de esta nota se estaba a la espera de la instrucción del Ministerio Público, aunque se prevé que pase a control de detención durante este miércoles.

    Más sobre:PolicialQuinta NormalLiceo Benjamín FranklinAdolescente

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