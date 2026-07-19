Presidente Kast viaja este domingo a Temuco para participar en responso fúnebre del cabo Marcos Cosme

El Presidente José Antonio Kast asistirá este domingo al responso fúnebre del cabo primero de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero en Temuco, luego de que el funcionario falleciera tras permanecer internado por las graves heridas sufridas durante un operativo policial en la Región de Los Ríos.

Así lo confirmó la noche de este sábado el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien informó que el Mandatario viajará acompañado por él y por el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

“El gobierno hoy día ha decretado un duelo nacional por tres días y en el día de mañana, a primera hora, el Presidente de la República, quien les habla y el ministro de Seguridad nos vamos a dirigir a Temuco para acompañar a su familia, acompañar a la institución de Carabineros en un responso fúnebre”, señaló la autoridad durante una ronda de preguntas luego de la mesa técnica por el sistema frontal que afecta a diez regiones del país.

Alvarado reiteró además las condolencias del gobierno a la familia del funcionario y a Carabineros, lamentando que el cabo primero muriera mientras participaba en un procedimiento para detener a un prófugo de la justicia.

“Quiero reiterar nuevamente en nombre del gobierno nuestras condolencias a las familias del cabo Marcos Cosme, a la institución de Carabineros, y nuevamente tenemos que un funcionario policial, cumpliendo con el deber de cuidar a todos los chilenos, cumpliendo con el deber de cumplir una orden judicial para detener a un prófugo de la justicia, ha sido asesinado por una persona que estaba evadiendo la acción de los tribunales”, sostuvo.

El gobierno decretó duelo nacional durante los días 18, 19 y 20 de julio por la muerte del cabo primero de 32 años, integrante del GOPE de La Araucanía, quien permanecía internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia luego de recibir un impacto balístico en el rostro durante un operativo desarrollado en el sector rural de Punucapa, en la Región de Los Ríos.

El procedimiento permitió la detención de Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, quien permanecía prófugo por su presunta participación en el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, ocurrido en 2020. Durante el operativo, el imputado habría disparado contra el personal policial, dejando a dos carabineros heridos. El segundo funcionario recibió un impacto en el abdomen y posteriormente fue dado de alta.

Tras confirmarse el fallecimiento de Cosme, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, decretó duelo institucional y dispuso que las banderas de los cuarteles policiales permanezcan a media asta. El cabo primero acumulaba 13 años y cinco meses de servicio y registraba diez felicitaciones en su hoja de vida.