Venta de autos nuevos registra en agosto su mejor desempeño del año

El mercado de vehículos livianos y medianos se recuperó luego de la caída que registró en el mes de julio. En el séptimo mes del año se vendieron menos unidades que en junio de este año y que en julio del 2025, cifras que se explicaron por los efectos del sistema frontal.

Según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en el mes se comercializaron 27.896 unidades nuevas, cifra que representó un crecimiento de 1,6% en comparación con igual período de 2025. La cifra representó su mejor nivel del año y desde diciembre de 2025 (29.577)

“El resultado de agosto se produjo en un período tradicionalmente marcado por la anticipación del cambio de año/modelo, que permitirá ahora en septiembre adquirir vehículos nuevos año 2027″, explicaron sobre el resultado del mes pasado.

Anac también explicó las cifras por “la renovación de productos y el despliegue de acciones comerciales por parte de las marcas durante agosto contribuyeron a dinamizar la oferta disponible y las decisiones de compra durante el mes”.

En el análisis por segmentos, los SUV volvieron a liderar las ventas, con 15.900 unidades y un crecimiento interanual de 7,4%.

“Este avance compensó las disminuciones registradas en las demás categorías: los vehículos de pasajeros sumaron 4.693 unidades y retrocedieron 5%; las camionetas pick-up alcanzaron 5.014 unidades, con una caída de 5,3%; y los vehículos comerciales totalizaron 2.289 unidades, también con una disminución de 5,3%”, explicó Anac.

En el análisis regional, las mayores alzas interanuales de agosto se registraron en Coquimbo, con un crecimiento de 18,4%; Valparaíso, con 12,4%; y Biobío, con 11,2%. Por su parte, las principales disminuciones se observaron en Tarapacá, con una caída de 18,5%; Magallanes y de la Antártica Chilena, con 13,7%; y La Araucanía, con 9,8%.

“El resultado de agosto reflejó un crecimiento moderado, sostenido principalmente por el dinamismo del segmento SUV -que ya representan el 54,7% de la distribución total de ventas durante el año y son el segmento preferido de los compradores y por las acciones comerciales propias del período”, agregó Anac.

Con este resultado, entre enero y agosto se acumularon 206.192 unidades vendidas a público, lo que equivale a un aumento de 3,1%, frente a las 199.999 unidades registradas durante el mismo período del año anterior.

“Finalizado agosto el mercado mantuvo un balance positivo en lo que va de 2026, pese a las variaciones negativas observadas en el desempeño mensual de enero y julio”, dijo Anac en su informe.

Por segmento, entre enero y agosto, los SUV crecieron 11,7% y las camionetas pick-up aumentaron 1,1%. En contraste, los vehículos de pasajeros disminuyeron 6,6% y los vehículos comerciales retrocedieron 16,7%.

Camiones

El mercado de camiones completó en agosto su tercer mes consecutivo de crecimiento interanual con 972 unidades nuevas vendidas, lo que representó un aumento de 19%, frente a las 817 unidades registradas en igual período de 2025.

“Este resultado permitió moderar la contracción acumulada durante el año”, dijo la Anac.

Entre enero y agosto se comercializaron 7.748 camiones nuevos, lo que significó una disminución de 1,7%, respecto de las 7.879 unidades del mismo lapso del año anterior.

En detalle, los tres segmentos de camiones registraron avances durante agosto. Los camiones medianos crecieron 22,4% interanual; los livianos, 18,3%; y los pesados, 17,5%.

Sin embargo, en el acumulado anual, los camiones livianos aumentaron 10,1%, mientras que los pesados disminuyeron 0,2% y los medianos retrocedieron 9,2%.

“La recuperación de los últimos tres meses —especialmente en camiones pesados, de Clase 8, utilizados principalmente para el transporte de carga de larga distancia- se produce en un contexto de mejores perspectivas para la inversión a mediano plazo”, dijo Anac citando al Informe de Política Monetaria de junio del Banco Central

En esa línea, la Anac comentó que “la demanda de camiones suele ser un anticipador o predictivo del repunte en la inversión”.

“Si bien el comportamiento reciente configura un escenario más favorable para el mercado de camiones, todavía será necesario observar su evolución durante los próximos meses para confirmar una recuperación más sostenida, dado que el resultado acumulado se mantiene levemente por debajo del registrado en 2025″, agregó la Anac.

Los buses

El mercado de buses comercializó 37 unidades durante agosto, lo que representó una disminución de 90,9%, frente a las 405 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

“Este resultado estuvo influido por una base de comparación particularmente alta y por la volatilidad propia de este mercado, cuyo comportamiento mensual depende, en gran medida, de la programación y materialización de las entregas de flotas”, dijo Anac.

Entre enero y agosto se comercializaron 660 buses nuevos, cifra que significó una contracción acumulada de 68,7%, frente a las 2.106 unidades registradas durante igual período del año anterior.

“Todos los segmentos presentaron disminuciones en el acumulado”, resaltó Anac. Los buses interurbanos y de media distancia retrocedieron 32,2%; los de doble piso y larga distancia, 60,4%; los taxibuses, 69,1%; los buses de transporte urbano, 69,6%, y los minibuses, 97,5%.