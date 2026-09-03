Los cambios gerenciales que aplicó Corfo y los ahorros proyectados por José Ignacio Mujica

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) realizó cambios gerenciales tras la llegada del nuevo gobierno de José Antonio Kast y del nuevo vicepresidente ejecutivo de la agencia, José Ignacio Mujica, nombrado a fines de marzo.

En la última semana de julio, el Consejo de la institución que impulsa el emprendimiento y la innovación en el país aprobó por unanimidad una nueva estructura organizacional al interior de la corporación. El nuevo organigrama presentado generará ahorros por $220 millones anuales, expuso Mujica, el que está relacionado con los recortes ordenados desde el gobierno.

“Los nuevos desafíos en torno los ejes estratégicos institucionales, implican contar con una estructura organizacional que asegure funcionamiento regular, focalización en desafíos estratégicos, generación de impacto y mediciones adecuadas”, señaló Mujica en la sesión del consejo del 28 de julio, según el acta de ese día.

Fueron tres las propuestas de Mujica aprobadas por el consejo ese día, el que presidió el jefe del organismo e integran representantes de varios ministerios.

Uno, crear la “gerencia de relaciones corporativas”, la que tendría el propósito de asesorar al vicepresidente ejecutivo en materia de relaciones y posicionamiento de la agencia. Ello, dice el acta, contribuirá a mantener y profundizar las relaciones de “alto nivel”, recogiendo las solicitudes y oportunidades del sector productivo para luego ser canalizadas institucionalmente. La nueva área fue asumida en julio por Santiago Marín Cruchaga, quien fue gerente de relacionamiento estratégico con proveedores, centro de excelencia y contratos de CMPC.

La segunda modificación, y a propósito de la primera propuesta, fue adecuar las labores que la gerencia general y la gerencia de asuntos estratégicos tenían justamente sobre el relacionamiento institucional.

Tercero: reemplazar el nombre de la “gerencia de asuntos estratégicos” por “gerencia de estrategia”, la cual tendrá funciones de mantención y generación de datos, trabajo que correspondía a la gerencia general, según la última acta conocida de la Corfo.

Los consejeros asistentes consultaron por la modificación del organigrama y sus costos asociados, a lo que Mujica precisó que el ahorro está vinculado al presupuesto de recursos humanos para 2025.

Expansión de gerencias

La corporación tiene ocho gerencias, cuatro direcciones y una fiscalía, según detalla la página web del organismo. Con los cambios aprobados, se añadió una nueva gerencia.

“Se estima pertinente que los temas de relacionamiento y posicionamiento con el ecosistema se concentren en una gerencia que alinee y coordine a las gerencias de negocios en ese ámbito; así como reunir en una gerencia las materias relacionadas con el diseño y la implementación de la estrategia institucional de Corfo, y potenciarlas con el manejo y la gobernanza de datos”, complementó Mujica.

Considerando las gerencias estrategia y relaciones corporativas, profundizó, se mantendrán las cuatro subgerencias y las siete unidades que tenía la gerencia de asuntos estratégicos.

Mujica expresó ante los consejeros que “se proyecta avanzar hacia una Corfo que, al 2030, sea el motor que traduce inversión, innovación y emprendimiento, en progreso real, es decir, empresas más competitivas y sostenibles, territorios más dinámicos, y una mejor calidad de vida para las personas en todo Chile”.

Para ello, apuntó, “es esencial medir el impacto de cada instrumento de la corporación, no solo en su ejecución, sino también en el resultado que genera; instalando en la cultura interna la mirada del impacto; y comunicando, interna y externamente, el impacto de la gestión de la corporación de forma sistemática”.

A esta sesión del consejo de la Corfo asistieron -además de Mujica y la secretaria general de la agencia, María José Gatica- el ministro de Agricultura, Jaime Campos; como subsecretario (s) de Hacienda, José Pablo Gómez; el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández; y el subsecretario de Ciencia, Jorge Cortés.