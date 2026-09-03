“Ha tenido una emergencia”: ministro Martín Arrau finalmente no participó del Foro Madrid

Para el panel “Seguridad hemisférica: enfrentando el crimen transnacional y el terrorismo” del Foro Madrid que se desarrolla esta jornada en Chile, se esperaba la participación del ministro de Seguridad, Martín Arrau, pero finalmente esto no ocurrió.

“íbamos a contar con el ministro Martín Arrau, el mnistro de Seguridad Pública de Chile, pero ha tenido una emergencia y hemos tenido que excusarle , agradecemos que iba a estar en este panel, pero no ha podido ser”, fue el anuncio de la presentadora del foro, al iniciarse el segmento en que el secretario de Estado compartiría con Joshua Treviño, director de Transformación en Texas Public Policy Foundation; y John P. Walters, Presidente y CEO de Hudson Institute.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el titular de la cartera decidió privilegiar un encuentro con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), esto luego que se conociera el plan para atacar al alcalde de San Bernardo, Christopher White.

De hecho, hasta el inicio del panel en el que participaría en el encuentro conservador iberoamericano, aún estaba con los representantes de las comunas, donde se llegó a algunos acuerdos y compromisos.

Arrau, del Partido Republicano, iba a ser el único representante del gobierno en el encuentro, además del Presidente José Antonio Kast, quien dará un discurso para cerrar el foro.