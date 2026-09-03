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    Política

    Estrecho de Magallanes, seguridad, Apablaza y los otros temas que marcaron la bilateral entre Kast y Milei

    El nuevo encuentro entre ambos mandatarios se extendió solamente por 35 minutos y se dio en medio de la polémica por el decreto presidencial argentino en el que se asegura que el Estrecho de Magallanes es un "espacio compartido".

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Cristóbal Fuentes

    Sin declaración conjunta y solamente con un abrazo. A eso de las 12:20 en las afueras del Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast selló la reunión bilateral con su par de Argentina, Javier Milei.

    La cita -la tercera oficial que han sostenido en el último año- fue más breve de lo esperado. Aunque inicialmente estaba considerado que se extendiera hasta cerca de las 13 horas -incluso se tenía considerado hacerle un recorrido por la casa de gobierno al ser su primera visita- lo cierto es que el encuentro duró cerca de 35 minutos.

    Esto -afirman fuentes de gobierno- por motivos de agenda de Milei, quien tenía programado partir esta misma tarde a su país para preparar la cadena nacional que entregará en la noche respecto a la situación de las Malvinas.

    El mandatario argentino llegó a Palacio a las 11:30 en punto, acompañado por su canciller Pablo Quirno y su hermana Karina, y fue recibido con honores por Kast, la primera dama, María Pía Adriasola; el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; y el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte.

    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Milei, como es habitual, se mostró efusivo y no dudó en romper el protocolo y parar a sacarse una foto con la guardia de Palacio.

    De la cita también participaron los cancilleres de ambos países.

    La expectación por el nuevo encuentro entre ambas autoridades era alta, pues se da en medio de la polémica por el decreto presidencial argentino N° 457, dictado en 2021 durante gobierno de Alberto Fernández y que asegura que el Estrecho de Magallanes -perteneciente al territorio chileno- es un “espacio compartido”.

    La controversia empezó la semana pasada después de que un alto mando de la Fuerza Aerea trasandina cuestionara la soberanía nacional sobre ese territorio y planteara que Argentina tiene el control sobre la zona. Lo anterior obligó a que Cancillería enviara una nota de protesta y al gobierno argentino a pronunciarse.

    El tema, eso sí, ha seguido escalando. Y es que si bien Milei al llegar a la Casa Rosada señaló que ese decreto era un error y que lo pretendía corregir, hasta la fecha ello no ha ocurrido, lo que ha incrementado la presión de parlamentarios e incluso el mismo Ejecutivo.

    Esta semana, de hecho, el ministro de Defensa, Fernado Barros, aseguró que desde marzo que ya hay un documento preparado para que Milei firme la derogación del decreto. Lo que fue ratificado por Pérez Mackenna.

    Al ingresar a La Moneda, Milei fue abordado por el tema, sin embargo, no respondió por si concretaría la firma del nuevo documento.

    En ese contexto, pese a que este miércoles Kast afirmó que no le exigiría a Milei que firme el nuevo decreto, unas horas antes el titular de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna había subido el tono. “Tienen que cumplir con lo que nos prometieron, que es, básicamente, modificar esto y firmar el decreto nuevo”, insistió.

    El Mandatario, en tanto, recalcó que más allá del decreto, “Argentina no tiene, ni tendrá jamás soberanía sobre el Estrecho de Magallanes”.

    En este contexto, algunos parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo habían solicitado que Kast le pidiera expresamente a Milei firmar el nuevo decreto, pero según fuentes de gobierno, el tema no habría sido abordado.

    Parte de eso había adelantado Kast ayer en el marco de su gira en la Región de Magallanes, donde recalcó que mantienen una muy buena relación con Argentina y puso el foco en otros temas como la cooperación en materia de minería, infraestructura y los pasos fronterizos, temas que según transmiten en La Moneda sí fueron abordados en la bilateral.

    Si bien en el gobierno no precisaron si se instó a firmar o no el decreto, afirman que la polémica por el Estrecho de Magallanes sí fue uno de los puntos abordados en la reunión.

    Junto con eso también conversaron sobre seguridad, minería, energía, cooperación Antártica y sobre la extradición de Galvarino Apablaza, acusado por ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán. Esta última materia había sido solicitada por la UDI.

    Milei abre el Foro Madrid

    Antes de la bilateral, a las 10.10 horas de este mañana, Milei subió entre aplausos al escenario del centro de eventos San Carlos de Apoquindo para entregar el discurso de apertura de la quinta edición del Foro Madrid, una de las principales cumbres de líderes internacionales de ultraderecha, que, en esta oportunidad, se celebra en Santiago este 3 y 4 de septiembre.

    El mandatario trasandino inició su discurso, que leyó de principio a fin, con un saludo al Presidente Kast, a quien definió como un “amigo”. Junto con eso, destacó que Chile es un ejemplo de la importancia de la batalla cultural.

    “Chile es un lugar emblemático, porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural”, dijo.

    Milei generó diversas reacciones de apoyo en la audiencia, desde donde se la gritaba cada cierto tiempo frases como “león” o “viva la libertad, carajo”.

    Santiago, 3 de Septiembre de 2026. Presidente de Argentina Javier Milei realiza discurso de apertura del V encuentro regional de Foto Madrid en Santiago Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El líder trasandino hizo mención al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende por el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, e hizo un repaso por los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, hasta llegar al estallido social y la administración de Gabriel Boric.

    “Chile fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región. Sin embargo, a pesar de haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI, como el resto de toda la región”, cuestionó.

    Los republicanos presentes en el foro olvidaron por unos minutos la controversia desatada entre Chile y Argentina a raíz de los cuestionamientos del jefe de la Fuerza Aérea trasandina sobre que el Estrecho de Magallanes es chileno.

    Milei fue aplaudido por diputados y autoridades partidarias. Algunos, como Chiara Barchiesi, hasta se tomaron una selfie con él.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMJavier MileiEstrecho de Magallanes

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