Ragnar Udd de BHP y con paso por Chile asumirá como nuevo CEO de Albemarle

El director comercial (CCO, por sus siglas en inglés) de BHP, Ragnar “Rag” Udd, asumirá como nuevo CEO de Albemarle. Udd arribará a la firma de extracción de litio formalmente el 1 de febrero de 2027 y luego de casi 12 años en BHP durante su segunda etapa.

“He decidido aceptar una nueva oportunidad fuera de BHP y dejaré la empresa a finales de enero de 2027″, dijo Udd en su cuenta de LinkedIn. En total, el ejecutivo estuvo casi tres décadas en la empresa.

El próximo CEO de Albemarle entre noviembre de 2020 y marzo de 2024 fue presidente de Americas BHP, donde dirigió todas las operaciones de la compañía australiana en el continente americano desde Santiago de Chile.

Udd también se sumará al directorio y reemplazará en el cargo a Kent Masters (65), quien saldrá del cargo luego de casi siete años y pasará a ser presidente del directorio.

Desde Albemarle destacaron que Udd cuenta con más de 25 años de experiencia “liderando negocios globales de recursos en regiones que reflejan fielmente la presencia global de Albemarle, incluyendo Australia, Asia y América del Norte y del Sur”.

“El nombramiento de Rag como nuestro próximo director ejecutivo (CEO) se produce tras un exhaustivo proceso de planificación de la sucesión llevado a cabo por el Consejo de Administración”, declaró Gerald Steiner, el director independiente principal.

En tanto, Udd tras el nombramiento comentó sentirse “honrado de ser nombrado el próximo director ejecutivo de Albemarle”.

“Albemarle cuenta con recursos naturales de primer nivel, una profunda experiencia técnica y sólidas alianzas con sus clientes. Me entusiasma trabajar con Kent, el equipo directivo y el Consejo de Administración para consolidar la sólida base de la compañía tanto en el segmento de almacenamiento de energía como en el de productos especializados”, comentó el canadiense de 54 años.

Por su lado, Masters valoró su gestión y “que ahora es el momento adecuado para ceder el liderazgo a Rag, quien está en una excelente posición para liderar el futuro de Albemarle. Espero trabajar estrechamente con él para garantizar una transición sin contratiempos”.

La firma también comentó que Masters ejercerá como presidente del directorio hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de la compañía de 2027 y, posteriormente, su función será revisada como parte del proceso anual de nominación de directores del Consejo de Administración.

Albemarle es uno de los mayores productores de litio en el mundo con presencia en Chile, Australia y Estados Unidos.