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    Jorge Carey renuncia al directorio de AFP Provida después de 13 años en la compañía

    Esto se hizo efectivo el pasado 20 de agosto, pocos días después de su cumpleaños número 84. La administradora agradeció al abogado y explicó que pronto informará “la nueva conformación de su directorio”.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic

    El abogado Jorge Carey Tagle renunció al directorio de AFP Provida luego de más de una década en la compañía, lo que se hizo efectivo el pasado 20 de agosto, pocos días después de su cumpleaños número 84.

    Desde la AFP confirmaron su salida y detallaron que Carey deja la administradora “tras 13 años de trayectoria y valiosa contribución”. Agregaron que “durante este período, su aporte fue significativo para Provida y sus afiliados. Su experiencia, mirada y consejo han sido muy valorados por quienes tuvieron la oportunidad de relacionarse con él”.

    En ese sentido, agradecieron “especialmente su calidad humana, dedicación y profesionalismo, con los que contribuyó a la gestión de la compañía durante años de importantes transformaciones para el sistema previsional chileno”.

    Respecto de quién llegará en su reemplazo, la empresa dijo que “AFP Provida informará oportunamente la nueva conformación de su directorio”.

    La mesa de Provida está conformada por cinco directores y su presidente actual es Andrés Merino.

    Más sobre:EjecutivosAFPProvidaJorge Carey

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