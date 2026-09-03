Detienen a banda de adolescentes dedicada al robo de vehículos en la Región Metropolitana: se hacían pasar por pasajeros

Una banda delictual conformada por adolescentes y dedicada al robo de vehículos mediante la modalidad de falsos pasajeros fue detenida por personal del Departamento SEBV de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía de Sistema de Análisis Criminal (SAC).

A través de una investigación, se logró identificar al grupo, que estaría involucrado en al menos ocho delitos ocurridos principalmente en la zona sur de la Región Metropolitana.

“Se logró establecer la participación de una organización criminal compuesta por nueve integrantes, todos ellos adolescentes, entre 15 y 17 años de edad, donde se les vincula, al menos, la participación en ocho delitos de esta categoría”, explicó el coronel Rodrigo Arroyo, Jefe del departamento SEBV de Carabineros.

Los sujetos, todos menores de edad, subían registros de los robos y de armas de fuego a redes sociales, publicaciones que permitieron avanzar en su identificación.

“Este sombrero o chupalla es evidencia porque es de una de las víctimas que sufrió uno de estos delitos y después él la reconoce dentro de lo que son las publicaciones en diferentes redes sociales que realizaron estos antisociales”, detalló el funcionario policial.

A raíz de la investigación se obtuvieron órdenes de entrada y registro para siete domicilios ubicados en las comunas de El Bosque, La Pintana, Puente Alto, San Bernardo y San Ramón, logrando la detención de cinco personas: cuatro integrantes de la banda delictual, y una quinta persona por el delito de receptación de vehículo motorizado.

Estos sujetos se suman otros cuatro integrantes de la organización que ya se encontraban privados de libertad y en internación provisoria.

En el procedimiento además se incautaron dos pistolas, cuatro celulares y un vehículo en el que se movilizaban los antisociales.