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    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    Tras el oficio en que la policía informó el supuesto incumplimiento por parte de Huerta, el tribunal pidió revisar audios y verificar qué dirección había sido entregada por el imputado.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Foto: Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Pese a que Carabineros reportó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que Camilo Huerta había incumplido su medida cautelar de arresto domiciliario total, fijando dirección en un local OXXO de la comuna de Ñuñoa, el tribunal certificó que el imputado en el caso dispensarios de marihuana informó otra ubicación para cumplir con la disposición.

    Recibido el oficio N°122 de la 33° Comisaría de Carabineros de Ñuñoa, que fue publicado por este medio, la jueza Mariana Leyton requirió a la ministra de fe del tribunal que, previa escucha de audios, certifique cuál fue el domicilio referido por Huerta la jornada en que se decretó su arresto domiciliario total.

    De esta forma, la jefa de la unidad de atención a público del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, informó: “Según da cuenta la revisión del registro de audio de la audiencia de fecha 18 de agosto de 2026, en proceso seguido en contra del imputado Camilo Alberto Huerta Milos, que el domicilio fijado bajo apercibimiento legal del artículo 26 del Código Procesal Penal es el ubicado en Calle Sargento Rojas (numeración), comuna de Estación Central”.

    Con dichos antecedentes, el juez Nicolás Flores rectificó los antecedentes y dictó una resolución informando sobre el cambio de domicilio donde Carabineros deberá realizar los controles respectivos en lo sucesivo.

    “Se modifica la medida cautelar del artículo 155 letra a del Código Procesal Penal decretada en su oportunidad respecto de Camilo Huerta, en el sentido que el domicilio donde debe cumplirla es en calle Sargento Rojas (numeración), comuna de Estación Central. Ofíciese a la 21° Comisaría de Estación Central comunicando lo anteriormente resuelto. Ofíciese a la 18° Comisaría de Ñuñoa comunicando que con esta fecha debe cesar la fiscalización respecto del mencionado imputado, atendido el cambio de domicilio señalado precedentemente", se lee en el documento despachado por el magistrado.

    Ese domicilio, de hecho, es donde las cámaras del matinal de CHV pudieron captar al imputado durante esta mañana.

    El reporte de Carabineros

    Si bien el tribunal certificó la dirección entregada por Camilo Huerta, persisten interrogantes sobre de dónde salió la ubicación que llevó a Carabineros a intentar efectuar el control en la comuna de Ñuñoa.

    Y es que en el reporte que hicieron llegar al Cuarto Juzgado de Garantía, que data del 28 de agosto, evidencia que los antecedentes que recibieron eran totalmente distintos.

    “Mediante el presente oficio se informa a ese tribunal el incumplimiento de la medida cautelar: Camilo Alberto Huerta Milos, con domicilio en Irarrázaval Nro. XXXX, comuna de Ñuñoa, quien debe cumplir con la medida cautelar de arresto total, por lo anterior se informa, que personal policial de esta unidad concurrió al lugar indicado, verificando que la dirección antes mencionada corresponde a un local comercial “OXXO”, del cual se adjunta fotografía", se lee en el escrito al que accedió La Tercera.

    Carabineros reporta que Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total: fijó domicilio en un OXXO

    Desatada la polémica, desde el Poder Judicial emitieron un comunicado en que señalaron: “El tribunal recibió, previo a la audiencia de formalización, información por parte del Ministerio Público que consigna, respecto al imputado Huerta, una dirección correspondiente a la comuna de Ñuñoa. Posteriormente, ya en audiencia, el imputado indicó una dirección distinta, en la comuna de Estación Central”.

    Y agregaron que, al momento de tramitar el oficio dirigido a Carabineros, “para efectos de control de medida cautelar, se consignó la primera dirección disponible en el sistema, lo que fue rectificado con resolución de fecha 2 de septiembre de 2026″.

    Consultados por lo ocurrido, desde la Fiscalía descartaron pronunciarse.

    Más sobre:Camilo HuertaOXXOCarabinerosDispensario nacionaldispensario marihuana

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