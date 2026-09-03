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    De revisión de decretos a simplificación de rendiciones: la ruta del Mineduc para reducir carga administrativa en colegios

    Ya presentados los proyectos de ley que buscan cambios al SAE y los SLEP, en la cartera ahora se ponen como objetivo bajar la burocracia que enfrentan los establecimientos educacionales. Para ello, este jueves presentarán una batería de medidas.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    Además de los proyectos de ley que abordan los cambios al Sistema de Admisión Escolar (SAE) y la pausa a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), otro de los puntos que el Mineduc ha verbalizado en distintas instancias que quiere impulsar es la reducción de la carga administrativa que tienen los colegios y sus directores.

    Lo anterior cobró más relevancia para la cartera que lidera María Paz Arzola luego de haber abierto un espacio de escucha y consulta a más de 5.700 directores de colegios de Chile, donde entre otras cosas el ministerio pesquisó que cuatro de cada cinco de ellos creen que la carga administrativa interfiere con el trabajo pedagógico.

    En otros resultados, los directores además dijeron que un tercio de su tiempo se destina a tareas administrativas, mientras que casi el 81% declaró que la carga administrativa interfiere “frecuente” o “muy frecuentemente” con las acciones pedagógicas. Por otra parte, poco más del 88% señaló creer que la burocracia dificulta reaccionar con agilidad frente a necesidades urgentes del establecimiento, y el 85% consideró que recibe más requerimientos administrativos de los que resultan razonables.

    Con eso a la vista, el ministerio presentará este jueves una agenda con 19 medidas para simplificar exigencias, fortalecer la autonomía de los equipos directivos y, con ello, ganar tiempo para los aprendizajes. El cómo se concretarán estas medidas es algo que aún se está evaluando, ya sea vía decretos, derogaciones, circulares normativas, y otros. No se descartan, de hecho, proyectos de ley.

    La hoja de ruta, a la que tuvo acceso La Tercera, se llama “Mineduc al Servicio de los Aprendizajes” y tiene como premisa que el Ministerio de Educación trabaje para los colegios, y no que los colegios trabajen para el ministerio. Esa es la obsesión actualmente en el ministerio. “Cuando se libera a los equipos directivos de la carga administrativa, se les devuelve tiempo para liderar sus comunidades educativas y poner el foco en que los alumnos aprendan”, justifican internamente.

    Así las cosas, la estrategia tendrá tres ejes principales.

    Al primero de ellos se le denomina ‘Menos burocracia, más aprendizajes’, y busca reducir duplicidades y simplificar la relación entre los colegios y el Estado, apuntando a que los establecimientos puedan dedicarse a enseñar.

    Para esto se presentarán nueve medidas: un calendario único de requerimientos para evitar múltiples solicitudes dispersas; una ventanilla única digital para establecimientos a través del fortalecimiento de la plataforma Comunidad Escolar, y simplificación del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE); simplificación del proceso de reconocimiento oficial; un inventario actualizado de obligaciones normativas; reglamentos internos más simples; fiscalizaciones con mayor foco en orientación y prevención; menos circulares y procesos más simples; simplificación de rendiciones y mayor flexibilidad en el uso de recursos SEP.

    Otra de las medidas de este eje es la revisión de cinco decretos clave, que versan sobre reconocimiento oficial; sobre normas de evaluación, calificación y promoción escolar; y también sobre estudiantes con necesidades educativas especiales, sus subvenciones y adecuación curricular.

    El segundo eje tiene relación atender los desafíos y problemas que enfrentan los equipos directivos y se llama ‘Fortalecer el liderazgo de los directores’.

    Entre sus medidas están un estatuto de atribuciones directivas; un reconocimiento económico asociado a la experiencia; formación continua en liderazgo; mentorías para nuevos directores; redes territoriales de apoyo; y ajustes a los convenios ADP para adecuarlos a la realidad de cada establecimiento.

    El tercer eje y final se llama ‘Las familias como primeros educadores’, y aborda otra preocupación recurrente de los directores: el bajo involucramiento familiar.

    Así, el Mineduc propondrá como medidas acuerdos de corresponsabilidad vinculados al proyecto educacional; materiales listos para usar por los establecimientos; orientación a los colegios en su apoyo a los apoderados con herramientas prácticas para acompañar el aprendizaje, la convivencia, el bienestar y el uso de tecnologías de sus hijos; e incluye el proyecto de ley que reforma el SAE y que tiene como uno de sus focos la adhesión de las familias al Proyecto Educativo Institucional.

    Más sobre:EducaciónEducación escolarBurocraciaMineducColegios

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