Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

En la oficina del general director de Carabineros, Marcelo Araya, justo al costado derecho de su escritorio, hay una pantalla que sintoniza directo con la página web de la institución. No es una imagen cualquiera.

Con grandes números se despliega un contador de días, horas, minutos y segundos, que no se detiene. Se trata de la cuenta regresiva para una de las celebraciones más importantes para la policía uniformada y la que genera gran entusiasmo en la institución: el 27 de abril de 2027 Carabineros de Chile cumplirá 100 años.

Es de tal importancia la conmemoración que el general director dispuso de un general a cargo de todos los preparativos que se desplegarán ese 27 de abril. Se trata del general Patricio Yáñez Nahuelhuaique, designado como el secretario ejecutivo del Plan Centenario 2027. Es él quien va revisando todos los detalles de una conmemoración que no puede dejar nada al azar.

“El centenario constituye un hito histórico de especial trascendencia para Carabineros de Chile. Cumplir cien años representa no solo una oportunidad para reconocer la trayectoria y tradición institucional, sino también para valorar el proceso de consolidación, adaptación y estabilidad que la institución ha alcanzado a lo largo de un siglo de servicio al país”, señaló Yáñez a La Tercera.

La conmemoración constará de varios momentos. Pese a que al día de hoy faltan 236 días para la fiesta, la institución ya ha trazado la mayoría de los hitos que tendrán como punto central un desfile en la elipse del Parque O’Higgins.

El general Patricio Yáñez.

Desfile, cápsula y luces verde

El desfile constará con aproximadamente 1.380 carabineros, representativos de distintas reparticiones, especialidades y funciones de la institución . Allí también pasarán uniformados de otras ramas que estarán apoyando la conmemoración.

“Nos interesa que el centenario sea también una instancia de encuentro con nuestros pares de otros países y una expresión de los vínculos institucionales que Carabineros ha construido internacionalmente durante su historia”, dice Yáñez, quien precisa que las cifras pueden irse ajustando conforme pasan los meses.

No será la policía uniformada la única institución que participará. Carabineros ya ha cursado invitaciones a varias policías de otros países, como de Argentina, Ecuador, Italia, Estados Unidos, entre varios más.

Será un día de fiesta, dicen desde la policía. Además del desfile, una vez que caiga el sol, se dispondrán iluminaciones en varios edificios icónicos de Santiago. Por ejemplo, La Moneda se iluminará de verde, lo mismo que la Torre Entel. Allí se espera hacer lo propio con el Costanera Center .

Como guinda de la torta, Carabineros inició el movimiento de dos cápsulas que viajarán desde la zona norte y la zona sur. Se trata de receptáculos donde los uniformados de distintas unidades del país irán entregando objetos con valor simbólico. Se espera que estas cápsulas lleguen a la capital y sean guardadas para que en 100 años sean abiertas y revisadas por los carabineros que festejen el bicentenario, en el año 2127 .

“Las cápsulas del tiempo fueron entregadas por el Presidente de la República en el aniversario 99 y están viajando desde Arica y Punta Arenas hacia Santiago. Se depositan objetos de interés de la región, testimonios de carabineros, de personal en retiro e imágenes. Esa cápsula se va a depositar en algún lugar que lo más probable es que sea la Escuela de Carabineros. Se abrirán para el bicentenario con saludos de los actuales carabineros para los que vistan el uniforme en 2127”, explica el coronel Patricio Duguett, uno de los mayores conocedores de la historia de la institución y quien fuera el director del museo de la institución.

El coronel Patricio Duguett.

Duguett dice que será una celebración que se extenderá todo el año: “Habrá ceremonias de homenajes que nos realizan distintas instituciones, como Rotary Club, entidades bancarias, Club Hípico, los Bomberos, más las actividades que nosotros realizamos como la romería del Cementerio, el reconocimiento al personal por procedimientos destacados, la entrega de becas para hijos del personal, y un sinnúmero de otras actividades”.

Respecto al financiamiento, Yáñez dice que no se dispondrá un gasto extra del presupuesto de 2027. “Desde el inicio de la planificación hemos establecido un criterio muy claro, el centenario debe estar a la altura de la importancia histórica que representa, pero debe desarrollarse con responsabilidad y austeridad en el uso de los recursos públicos” , asegura.

“Las actividades institucionales serán planificadas y ejecutadas dentro del marco presupuestario que corresponda a Carabineros de Chile para el año 2027, conforme a la respectiva Ley de Presupuestos y a la disponibilidad de recursos institucionales”, afirma el alto mando de la institución uniformada.

La historia de la celebración

Duguett recuerda la historia de Carabineros y el origen de la celebración. “Carabineros se funda en 1927 luego de que el general Carlos Ibáñez del Campo en su calidad de vicepresidente, porque asume en julio de ese año como presidente, decide fusionar los cuerpos de policías que lo componían la policía fiscal y la policía municipal con el cuerpo de Carabineros que había sido desprendido del Ejército. Lo que decide es crear una sola institución, con una doctrina y un solo mando. Eso lo hace el 27 de abril mediante un decreto y eso es lo que se recuerda”, explica Duguett.

Carlos Ibáñez del Campo.

Por esos años, ilustra el coronel, la policía fiscal vestía un uniforme azul en las zonas urbanas y en las zonas rurales los carabineros andaban de verde: “Imagínese lo que fue empezar a fusionar un solo uniforme. No debe haber sido fácil”.

Eso sí, el aniversario no fue siempre el 27 de abril. El primer general director de la institución, Aníbal Parada, fijó el 4 de noviembre para la celebración en honor al natalicio de Carlos Ibáñez del Campo. Eso se mantuvo entre 1927 y 1931. Sin embargo, cuando asume el general Manuel Concha Pedregal, el primer general director de raigambre policial y no de origen militar devolvió el 27 de abril como fecha de aniversario.

En esa historia Duguett recuerda que en el aniversario de 1945 se inauguró el Hospital de Carabineros y en el de 1991 se hizo lo propio con el cuartel de la Escuela de Carabineros.

“El Centenario representa un punto de encuentro entre nuestra historia y nuestro futuro, reconocer el legado construido por generaciones de carabineros y, al mismo tiempo, proyectar una institución moderna, profesional y preparada para enfrentar los desafíos de su segundo siglo de servicio a Chile”, cierra el general Yáñez.