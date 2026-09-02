De casi no ver la luz a sorpresa de 2026: la trastienda de Coyote vs. Acme según sus creadores

Debido a su tumultuosa historia, la sola llegada de Coyote vs. Acme a los cines es un triunfo. Sepultada por Warner Bros. Discovery a fines de 2023, la cinta fue adquirida por Ketchup Entertainment a cambio de US$ 50 millones y estrenada en salas hace unos días, consiguiendo estimables cifras en Estados Unidos y el resto del mundo.

Los espectadores han podido constatar la información que circulaba en la industria desde antes de la fatídica resolución del estudio: es una muy buena película, capaz de satisfacer a los fanáticos del mundo Looney Tunes y a neófitos de ese universo de caricaturas originado hace casi un siglo. Así, un filme listo y enterrado hace años –víctima de la cara más hostil de Hollywood– se ha convertido en una de las sorpresas cinematográficas de 2026.

Dirigido por Dave Green y escrita por Samy Burch, el largometraje amalgama animación y actores de carne y hueso en una aventura que arranca cuando el Coyote, aburrido de nunca poder cazar al Correcaminos, recurre a un bufete de abogados de Albuquerque. Lo que viene después posee el encanto y el humor que todos los fanáticos de los personajes recuerdan, al tiempo que establece un mundo al que todos pueden ingresar y disfrutar.

En entrevista con Culto, Green cuenta que creció viendo Tiny Toons, Animanía, Pinky y Cerebro y otros dibujos animados ligados al mismo universo.

“Pero eso también estaba en la sopa cultural de todo lo que se hacía cuando yo era niño –advierte–. Puedes sentir Looney Tunes en Los Simpson, y podías sentirlo en todas las comedias que veía de niño. Es donde todos aprendimos los gags visuales, y todos aprendimos lo que podía ser la narración divertida con la cámara. Hay muchísimo de Looney Tunes en películas como Educando a Arizona o El último gran héroe, que me encantaron en los 90. Esas son películas de Looney Tunes”.

Su principal aliado en el elenco es Will Forte. Con pasado en Saturday Night Live y roles en cintas como MacGruber (2010) y Nebraska (2013), el actor encarna a Kevin Avery, el abogado de la trama.

“Por la forma en que se escribió el guión y cómo Dave lo llevó a la vida, no tienes que conocer a los personajes de Looney Tunes para apreciar esta película y divertirte con ella”, plantea el intérprete.

“Como alguien nacido en 1970 que creció con Looney Tunes, y era un gran fanático de ellos, es una capa extra especial con la que puedes verla, pero la película les encanta a todos quienes no conocían a Looney Tunes”, opina.

“Como alguien que no era una fanática y no creció viéndolos todos los sábados, me encanta la película, y no sólo porque estoy en ella. Es decir, disfruto muchísimo de esta película, y disfruto mucho de estos personajes, y para ser honesta, a algunos de estos personajes nunca los había visto antes”, asegura la actriz Lana Condor, quien da vida a Paige, la sobrina de Kevin y becaria en su bufete.

La propia Condor apunta: “Planeo que mis sobrinitas pequeñas, que tienen siete y ocho años, la vean. Estoy muy emocionada de que la experimenten, y de presentarles los Looney Tunes. Así que sí, creo que realmente hay algo para todos, y estoy muy emocionada de que la gente la vea”.

Como se ha difundido ampliamente, eso estuvo cerca de jamás suceder. En medio de un momento complejo para la compañía, Warner Bros. Discovery abortó su estreno para obtener una deducción fiscal de US$ 30 millones. No fue hasta marzo de 2025 que Ketchup Entertainment vino a su rescate y permitió que llegara a la pantalla grande.

“La única cosa enormemente positiva que sucedió después de que recibimos la llamada fue que pude mantener a esa familia cinematográfica, y pude mantenerme en contacto con ellos durante los últimos tres años, porque todos han estado compitiendo para que la película se estrene”, sostiene el director.

“Nunca nos sentimos solos en este proceso, y nos sentimos muy apoyados por todos los que hablaron por nosotros en internet, y conocimos a muchos amigos maravillosos en el camino”, agrega.

Por su parte, Will Forte, quien en general ha sido más crítico con la manera en que el estudio manejó la situación, comparte un análisis más reposado que en otras ocasiones.

“Hay muchos aspectos positivos que van de la mano con los negativos”, afirma, advirtiendo que es gracias a los fanáticos de Looney Tunes, que tuvieron “fe ciega en este proyecto”, que la cinta finalmente vio la luz.

Al mismo tiempo, señala: “Hubo un montón de cosas que fueron muy reveladoras. Este es un negocio. Lo observo y dices: está bien, si ellos son los dueños de esta película, pueden hacer lo que quieran con ella, claro. Pero luego está el otro lado y dices: leíste el guión, sabías cómo era, así que pusiste la película en producción, y luego fuimos e hicimos una mejor versión de este guión que ya fantástico, y luego funciona muy bien en las proyecciones de prueba. Siempre será un juego de azar lanzar algo en los cines, nunca se sabe lo que va a pasar, lo entiendo, pero si no vas a arriesgarte con tu popular y amada IP que está funcionando muy bien, ¿en qué te vas a arriesgar? Eso fue algo frustrante”.

“Si me lo hubieras preguntado hace dos o tres años, habría dicho muchas más palabrotas”, concluye.