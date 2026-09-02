La feria tecnológica IFA en Berlín opera como un termómetro de lo que dominará en la tecnología en los próximos años.

En esta edición 2026, Sonos anunció una actualización de su plataforma con Sonos 27, además de introducir dos piezas de hardware que expanden sus líneas más reconocidas: la barra de sonido Sonos Beam Ultra y los audífonos Sonos Ace Ultra.

Tom Conrad, CEO de la empresa, comentó durante el anuncio que desarrollaron el sistema en torno “al amor compartido por la música”, apostando a que una casa “merece un sistema operativo de audio diseñado exclusivamente para ella”.

Sonos 27 y ChatGPT

IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

Sonos 27, la nueva versión del sistema operativo, transforma a los dispositivos de la marca en plataformas abiertas para la inteligencia artificial.

La compañía presentó Sonos 27voice, un asistente propio enfocado en la curatoría musical y la creación de ambientes, pero la carta más sorpresiva es Sonos 27mcp. Esta herramienta permite conectar agentes externos al sistema, como ChatGPT de OpenAI.

Atty Eleti, líder de producto de ChatGPT Voice, explicó que los usuarios podrán pedir a la IA que reproduzca música en cualquier lugar de la casa desde su celular, todo esto sin tener que abandonar la conversación que mantengan con el asistente.

Todo este ecosistema se comunica mediante Sonos Fabric, una nueva tecnología que permite a los equipos detectarse entre sí . Así, el sistema analiza en tiempo real las habitaciones y adapta la configuración acústica a los dispositivos disponibles.

Beam Ultra y Ace Ultra

IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

En cuanto a las novedades en hardware, la barra Sonos Beam Ultra mantiene el tamaño compacto característico de la línea, pero escala a un verdadero sonido 7.1.2 Dolby Atmos .

Equipada con nueve amplificadores clase D y altavoces dedicados orientados hacia arriba, logra proyectar un efecto tridimensional de audio espacial.

Además, integra una función de mejora de voz impulsada por IA con cuatro niveles, ideal para priorizar los diálogos del cine o las series. Su precio oficial es de 699 dólares y estará disponible desde el 29 de septiembre.

Por otro lado, los auriculares Sonos Ace Ultra apuntan a competir en la zona más exclusiva de la gama alta con un valor de 449 dólares . Incluyen transductores de 40 milímetros diseñados a medida y un agresivo sistema de cancelación activa de ruido adaptativo alimentado por diez micrófonos.

Su batería promete hasta 35 horas de funcionamiento continuo con la cancelación activada y cuentan con soporte de audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza.

La función Headphone Engine 2 permite vincularlos de manera directa a la red wifi de Sonos. Con presionar un botón, el usuario puede enviar el audio del televisor desde la barra Beam Ultra hacia los audífonos. Esto permite disfrutar de una película a un volumen muy alto en la noche, manteniendo la calidad inmersiva del Dolby Atmos, mientras el resto de la casa permanece en silencio.