SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    La marca de audio mostró una software abierto a la inteligencia artificial de terceros y sumó una barra de sonido compacta con Dolby Atmos 7.1.2 junto a audífonos de gama alta.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    La feria tecnológica IFA en Berlín opera como un termómetro de lo que dominará en la tecnología en los próximos años.

    En esta edición 2026, Sonos anunció una actualización de su plataforma con Sonos 27, además de introducir dos piezas de hardware que expanden sus líneas más reconocidas: la barra de sonido Sonos Beam Ultra y los audífonos Sonos Ace Ultra.

    Tom Conrad, CEO de la empresa, comentó durante el anuncio que desarrollaron el sistema en torno “al amor compartido por la música”, apostando a que una casa “merece un sistema operativo de audio diseñado exclusivamente para ella”.

    Sonos 27 y ChatGPT

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    Sonos 27, la nueva versión del sistema operativo, transforma a los dispositivos de la marca en plataformas abiertas para la inteligencia artificial.

    La compañía presentó Sonos 27voice, un asistente propio enfocado en la curatoría musical y la creación de ambientes, pero la carta más sorpresiva es Sonos 27mcp. Esta herramienta permite conectar agentes externos al sistema, como ChatGPT de OpenAI.

    Atty Eleti, líder de producto de ChatGPT Voice, explicó que los usuarios podrán pedir a la IA que reproduzca música en cualquier lugar de la casa desde su celular, todo esto sin tener que abandonar la conversación que mantengan con el asistente.

    Todo este ecosistema se comunica mediante Sonos Fabric, una nueva tecnología que permite a los equipos detectarse entre sí. Así, el sistema analiza en tiempo real las habitaciones y adapta la configuración acústica a los dispositivos disponibles.

    Beam Ultra y Ace Ultra

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    En cuanto a las novedades en hardware, la barra Sonos Beam Ultra mantiene el tamaño compacto característico de la línea, pero escala a un verdadero sonido 7.1.2 Dolby Atmos.

    Equipada con nueve amplificadores clase D y altavoces dedicados orientados hacia arriba, logra proyectar un efecto tridimensional de audio espacial.

    Además, integra una función de mejora de voz impulsada por IA con cuatro niveles, ideal para priorizar los diálogos del cine o las series. Su precio oficial es de 699 dólares y estará disponible desde el 29 de septiembre.

    Por otro lado, los auriculares Sonos Ace Ultra apuntan a competir en la zona más exclusiva de la gama alta con un valor de 449 dólares. Incluyen transductores de 40 milímetros diseñados a medida y un agresivo sistema de cancelación activa de ruido adaptativo alimentado por diez micrófonos.

    Su batería promete hasta 35 horas de funcionamiento continuo con la cancelación activada y cuentan con soporte de audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza.

    La función Headphone Engine 2 permite vincularlos de manera directa a la red wifi de Sonos. Con presionar un botón, el usuario puede enviar el audio del televisor desde la barra Beam Ultra hacia los audífonos. Esto permite disfrutar de una película a un volumen muy alto en la noche, manteniendo la calidad inmersiva del Dolby Atmos, mientras el resto de la casa permanece en silencio.

    Lee también:

    Más sobre:SonosAudioInteligencia artificialChatGPTSonos 27Sonos Beam UltraSonos Ace UltraAudífonosBarras de sonidoauriculares gama altabarra de sonido premiumintegración ChatGPT en Sonosasistentes de voz e IAecosistema de audio para el hogaraudio espacialcancelación de ruido adaptativaaudífonos Sonos Ace UltraDolby Atmos 7.1.2Beam UltraSonos FabricSonos 27mcpSonos 27voiceIFA 2026TecnologíaNovedades TecnologíaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Justicia de Estados Unidos bloquea un nuevo intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    Esta es la dieta que hace perder peso sin comer menos, según un reciente estudio

    El gran escándalo de Moria Casán: la historia real de la cena fallida y “todo berreta” que recrea Netflix

    Nepal eleva a más de 1.250 los muertos por las inundaciones en la frontera con China, con más de 4.200 desaparecidos

    Lo más leído

    1.
    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    2.
    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    3.
    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    4.
    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 3 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 3 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 3 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Excanciller Moreno afirma que gobierno ha cometido errores en política exterior y que sería preferible que Kast no asistiera al Foro Madrid

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios
    Negocios

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios

    Las reuniones del sector minero con autoridades en agosto: plana mayor de Collahuasi y Albemarle, y Golborne presenta un proyecto de litio

    Permisos de edificación: tiempo de tramitación disminuye a la mitad en el primer semestre y aumentan las aprobaciones

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses
    Tendencias

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    Esta es la dieta que hace perder peso sin comer menos, según un reciente estudio

    Le anularon un gol: Alexis Sánchez suma minutos en empate de Montreal por las semis de la Canadian Championship
    El Deportivo

    Le anularon un gol: Alexis Sánchez suma minutos en empate de Montreal por las semis de la Canadian Championship

    Repasa el empate del Montreal de Alexis Sánchez de visita ante Whitecaps, por las semis del Campeonato Canadiense

    Coquimbo Unido se empieza a poner al día con una agónica victoria sobre Universidad de Concepción

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    El gran escándalo de Moria Casán: la historia real de la cena fallida y “todo berreta” que recrea Netflix
    Cultura y entretención

    El gran escándalo de Moria Casán: la historia real de la cena fallida y “todo berreta” que recrea Netflix

    Revelan la causa de muerte de Tim Curry a una semana de su fallecimiento

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026

    La Justicia de Estados Unidos bloquea un nuevo intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento
    Mundo

    La Justicia de Estados Unidos bloquea un nuevo intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

    Nepal eleva a más de 1.250 los muertos por las inundaciones en la frontera con China, con más de 4.200 desaparecidos

    Irán afirma haber colocado “más minas” en Ormuz y se burla de la propuesta de Trump de poner su nombre al estrecho

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?
    Paula

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena