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    Trump niega que esté forzando a Irán a negociar: “Me gusta mucho más nuestra posición ahora”

    El mandatario estadounidense rechazó versiones de que Washington intenta llevar a Teherán a la mesa de conversaciones, aduciendo que se encuentra en una posición favorable por el “casi control total” del estrecho de Ormuz y porque la economía iraní está “totalmente colapsando”.

    Por 
    Roberto Martínez
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su gobierno no está intentando forzar a Irán a negociar y sostuvo que Washington se encuentra en una posición favorable debido al control que -según aseveró- mantiene sobre el estrecho de Ormuz y al deterioro de la economía iraní.

    En una publicación realizada en su cuenta de Truth Social, el mandatario respondió a una información atribuida a la cadena ABC News que señalaba que Estados Unidos estaría buscando llevar a Irán nuevamente a la mesa de negociaciones, versión que fue rechazada por Trump, que remarcó que no está interesado en que Teherán suscriba un acuerdo.

    No estoy tratando de forzar a Irán a la mesa de negociaciones”, escribió, antes de afirmar que le importa poco si ambos países alcanzan un acuerdo que, a su juicio, sería “inútil” para Teherán, agregando que “me gusta mucho más nuestra posición ahora, con casi control total del estrecho de Ormuz y su economía totalmente colapsando”.

    El presidente norteamericano cerró su mensaje con una pregunta dirigida a la población iraní respecto de la Guardia Revolucionaria Islámica: “¿Cuándo va a levantarse el pueblo iraní y luchar?”.

    Ataques cruzados

    La publicación fue difundida horas después de que Estados Unidos ejecutara nuevos ataques contra objetivos en territorio iraní y de que Teherán respondiera con una nueva ofensiva contra instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

    La nueva oleada de ataques se produjo contra objetivos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a los cuales Washington justificó, relevando que buscaba responder a acciones iraníes contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región.

    Previamente, Trump había señalado que la operación respondía a los intentos de la nación persa de colocar minas marítimas en el estrecho de Ormuz, además de lanzar ocho misiles contra una base estadounidense en Jordania, los cuales, según su versión, fueron interceptados.

    Teherán, por su parte, respondió durante la noche del martes y madrugada local de este miércoles con ataques contra posiciones estadounidenses en la región.

    El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria afirmó haber utilizado misiles balísticos pesados contra Camp Titin, una instalación estadounidense en Jordania, y drones contra instalaciones de la base Sheikh Isa, en Baréin. Reportes posteriores también dieron cuenta de ataques contra otros puntos vinculados a la presencia estadounidense en la región.

    Por su parte, el Ejército jordano informó que interceptó 10 misiles iraníes, mientras otros tres cayeron en zonas alejadas de centros poblados, sin que se reportaran víctimas en esos impactos.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteDonald TrumpIránEE.UU.Estrecho de OrmuzJordaniaMundo

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