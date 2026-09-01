Vicepresidenta del Bank of America muere tras ser apuñalada en Times Square

Erin Piacenti, de 32 años, era vicepresidenta en la unidad de selección de negocios y conflictos de Bank of America.

La Policía de Nueva York abatió este lunes a una sospechosa por apuñalar a dos personas en Times Square. Una persona resultó herida y otra murió. Este martes se hizo pública la identidad de esta última: se trata de Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, que llegó a ser trasladada al hospital pero finalmente falleció a causa de las heridas.

Piacenti, de 32 años, era vicepresidenta en la unidad de selección de negocios y conflictos de Bank of America, según su perfil de LinkedIn. Fue una de las dos personas que resultaron apuñaladas el lunes por la tarde en la zona turística y teatral, a pocas manzanas del edificio de oficinas del Bank of America en Nueva York.

“Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, declaró el gigante bancario estadounidense en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters el martes.

La otra víctima fue un hombre de 68 años cuya identidad no ha sido revelada. Fue hospitalizado y el martes no se dispuso de información actualizada sobre su estado, indicó The Associated Press.

La policía identificó el martes a la agresora como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens. Los agentes le dispararon y la abatieron tras el apuñalamiento.

Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa de la compra, apuñaló al hombre y luego atacó a Pacenti, declaró la comisionada de policía Jessica Tischen una conferencia de prensa el lunes.

Tisch añadió que los ataques parecían aleatorios y sin provocación. “La investigación continúa a cargo de la División de Investigación de Uso de la Fuerza del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York”, declaró la institución un comunicado.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró el lunes en una conferencia de prensa que una mujer que portaba varios cuchillos apuñaló a dos personas en Times Square antes de que la policía utilizara una pistola Taser y disparara sus armas.